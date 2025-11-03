logo

Кучма рассказал, как Путин потребовал жестко подавить Оранжевую революцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Кучма рассказал, как Путин потребовал жестко подавить Оранжевую революцию

Леонид Кучма заявил, что Путин в 2004 году призвал его жестко подавить Майдан.

3 ноября 2025, 18:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, что во время Оранжевой революции в 2004 году Владимир Путин пытался убедить его применить силу против мирных протестующих.

Кучма рассказал, как Путин потребовал жестко подавить Оранжевую революцию

Леонид Кучма и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Леонид Кучма в интервью BBC Украина рассказал, что его встреча с Путиным состоялась в московском аэропорту в начале зимы 2004 года, когда в Украине происходила Оранжевая революция. Тогда российский диктатор убеждал Кучму прибегнуть к жестким действиям к мирному протесту.

"Путин почти час убеждал меня действовать против Майдана жестко. Я пытался объяснить ему, почему я не могу этого делать, а если бы и мог, то не буду. Не думаю, что он меня понял. Тем более что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия"", — сказал Кучма.

Экс-президент Украины заявил, что это были одни из его самых трудных переговоров с Путиным.

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 после массовых фальсификаций во время второго тура президентских выборов, когда победителем объявили Виктора Януковича, тогдашнего премьер-министра. Его оппонентом был лидер оппозиции Виктор Ющенко. Протесты продолжались неделями и завершились проведением повторного голосования, по итогам которого Ющенко стал президентом.

Кучма в тот момент поддерживал кандидатуру Януковича.

Впоследствии, уже при правлении Януковича, в Украине произошел силовой разгон, когда в ночь на 30 ноября 2013 года спецподразделение "Беркут" жестко разогнал мирный Евромайдан в центре Киева. Эти события стали переломным моментом, превратив протест из проевропейского в массовое антиправительственное движение, которое в итоге привело к Революции Достоинства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кучма заявил, что после войны Украина должна иметь экономические контакты с РФ.

Также "Комментарии" писали, что украинцы дали оценку пяти президентам страны по десятибалльной шкале.



Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz0xykv171lo
