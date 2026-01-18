logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Конкурсанти на голову митниці пройшли "тест на IQ": четверо набрали менше як 80 балів
commentss НОВИНИ Всі новини

Конкурсанти на голову митниці пройшли "тест на IQ": четверо набрали менше як 80 балів

Конкурсанти на посаду голови Держмитслужби склали тест загальних здібностей.

18 січня 2026, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot

У Києві відбувся перший етап відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України. Комп’ютерне тестування загальних здібностей відсіяло половину учасників, які не змогли пройти далі.

Конкурсанти на голову митниці пройшли "тест на IQ": четверо набрали менше як 80 балів

Конкурс на голову митниці. Фото з відкритих джерел

Тестування пройшли 38 кандидатів, однак фактичні результати оприлюднені щодо 35 конкурсантів. Прохідний бал встановили на рівні 107, і його подолати змогли лише 16 кандидатів. Журналіст-розслідувач і редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов звернув увагу на те, що у цьому "тесті на IQ" четверо претендентів набрали менш як 80 балів.

"Рівень до 80 балів вважається таким, що треба навчатись у спецшколі, щось на кшталт Фореста Гампа. І саме на цей рівень потягнули чотири учасники конкурсу на керівника митниці України", — пише Ніколов.

Однак виникають питання і до фаворитів рейтингу. Найвищий результат у 130 балів показав Данііл Меньшиков, який нині очолює Державіаслужбу. Як вказує Ніколов, у 2022 році ДБР проводило обшуки у нього та його заступників у справі щодо можливих зловживань на Львівській митниці, однак до підозри справа не дійшла.

Конкурсанти на голову митниці пройшли ”тест на IQ”: четверо набрали менше як 80 балів - фото 2

Друге місце посів заступник голови Митної служби Владислав Суворов зі 124 балами. Журналіст-розслідувач зауважив, що його декларації вказана дорога квартира в Києві, яка оформлена на матір без задекларованих доходів.

До трійки також увійшов керівник Закарпатської митниці Ілля Ніжніков зі 124 балами. У його декларації зазначено 7 об'єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки, земельна ділянка та ювелірні вироби. Як вказує Ніколов, Ніжніков служив у управлінні СБУ у Києві та Київській області разом з Миколою Беззубенком, якого журналіст називає "чекістом", який у перші роки правління Єрмака в Офісі президента був керівником "митного бекофісу".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що начальник Львівської обласної митниці Андрій Кузнік міг подати недостовірні відомості до декларації про майно своєї сім'ї.

Також "Коментарі" писали, що закарпатські митники накрили найбільшу партію лабубу в Україні.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Dh3jGNFLH/
