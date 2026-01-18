Конкурсанти на голову митниці пройшли "тест на IQ": четверо набрали менше як 80 балів

У Києві відбувся перший етап відкритого конкурсу на посаду голови Державної митної служби України. Комп’ютерне тестування загальних здібностей відсіяло половину учасників, які не змогли пройти далі.

Конкурс на голову митниці. Фото з відкритих джерел

Тестування пройшли 38 кандидатів, однак фактичні результати оприлюднені щодо 35 конкурсантів. Прохідний бал встановили на рівні 107, і його подолати змогли лише 16 кандидатів. Журналіст-розслідувач і редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов звернув увагу на те, що у цьому "тесті на IQ" четверо претендентів набрали менш як 80 балів.

"Рівень до 80 балів вважається таким, що треба навчатись у спецшколі, щось на кшталт Фореста Гампа. І саме на цей рівень потягнули чотири учасники конкурсу на керівника митниці України", — пише Ніколов.

Однак виникають питання і до фаворитів рейтингу. Найвищий результат у 130 балів показав Данііл Меньшиков, який нині очолює Державіаслужбу. Як вказує Ніколов, у 2022 році ДБР проводило обшуки у нього та його заступників у справі щодо можливих зловживань на Львівській митниці, однак до підозри справа не дійшла.

Друге місце посів заступник голови Митної служби Владислав Суворов зі 124 балами. Журналіст-розслідувач зауважив, що його декларації вказана дорога квартира в Києві, яка оформлена на матір без задекларованих доходів.

До трійки також увійшов керівник Закарпатської митниці Ілля Ніжніков зі 124 балами. У його декларації зазначено 7 об'єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки, земельна ділянка та ювелірні вироби. Як вказує Ніколов, Ніжніков служив у управлінні СБУ у Києві та Київській області разом з Миколою Беззубенком, якого журналіст називає "чекістом", який у перші роки правління Єрмака в Офісі президента був керівником "митного бекофісу".

