Конкурсанты на главу таможни прошли "тест на IQ": четверо набрали менее 80 балов

В Киеве прошел первый этап открытого конкурса на должность председателя Государственной таможенной службы Украины. Компьютерное тестирование общих способностей отсеяло половину участников, которые не смогли пройти дальше.

Конкурс на главу таможни. Фото из открытых источников

Тестирование прошли 38 кандидатов, однако фактические результаты обнародованы в отношении 35 конкурсантов. Проходной балл установили на уровне 107 и его преодолеть смогли лишь 16 кандидатов. Журналист-расследователь и редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов обратил внимание на то, что в этом "тесте на IQ" четверо претендентов набрали менее 80 баллов.

"Уровень до 80 баллов считается таким, что нужно учиться в спецшколе, что-то вроде Фореста Гампа. И именно на этот уровень потянули четыре участника конкурса на руководителя таможни Украины", — пишет Николов.

Однако возникают вопросы и к фаворитам рейтинга. Самый высокий результат в 130 баллов показал Даниил Меньшиков, ныне возглавляющий Госавиаслужбу. Как указывает Николов, в 2022 году ДБР проводило обыски у него и его заместителей по делу о возможных злоупотреблениях на Львовской таможне, однако до подозрения дело не дошло.

Второе место занял заместитель председателя Таможенной службы Владислав Суворов со 124 баллами. Журналист-расследователь отметил, что его декларации указана дорогая квартира в Киеве, оформленная на мать без задекларированных доходов.

В тройку также вошел руководитель Закарпатской таможни Илья Нижников со 124 баллами. В его декларации указано 7 объектов недвижимости, в том числе квартиры, дома, земельный участок и ювелирные изделия. Как указывает Николов, Нижников служил в управлении СБУ в Киеве и Киевской области вместе с Николаем Беззубенко, которого журналист называет "чекистом", который в первые годы правления Ермака в Офисе президента был руководителем "таможенного бекофиса".

