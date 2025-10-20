Рубрики
Народные депутаты не раз критиковали решения монокоалиции в Верховной Раде Украины.
Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что привело к катастрофе. По его словам, выбор украинцев в 2019 году превратился в катастрофу.
Народный депутат отметил, что проигрыш Порошенко был очевидным. Однако, по его словам, колоссальная ошибка была на летних выборах, когда украинцы решили выбрать новые лица и отдали им 254 голоса, то есть полное большинство.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы энергетических объектов Украины. И несмотря на уверения, что Украина готова к зиме и усилению обстрелов, враг достигает своей цели.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что правительство должно отчитаться, как действительно защитили объекты критической инфраструктуры. Также, по его словам, нужно провести аудит израсходованных средств. По его словам, сегодня фактически все регионы нашего государства живут под угрозой блэкаута.