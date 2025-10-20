Колоссальная ошибка украинцев привела к катастрофе: какое решение предлагают в Раде

Народные депутаты не раз критиковали решения монокоалиции в Верховной Раде Украины.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что привело к катастрофе. По его словам, выбор украинцев в 2019 году превратился в катастрофу.

"У нас же украинский народ, наш очень мощный, серьезный, в 2019 году решил поэкспериментировать, по сути, с системой власти. То есть у нас де-юре парламентско-президентская республика, а в результате голосования – президентская", – пояснил политик.

Народный депутат отметил, что проигрыш Порошенко был очевидным. Однако, по его словам, колоссальная ошибка была на летних выборах, когда украинцы решили выбрать новые лица и отдали им 254 голоса, то есть полное большинство.

"И появилась вот такая порочная система, как монокоалиция, что является катастрофой, и сегодня это превратилось в катастрофу. А изменить ситуацию можно и теоретически, и практически. Переформатированием в Верховной Раде большинства в более стабильную конструкцию условий на коалиции национального единства", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы энергетических объектов Украины. И несмотря на уверения, что Украина готова к зиме и усилению обстрелов, враг достигает своей цели.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что правительство должно отчитаться, как действительно защитили объекты критической инфраструктуры. Также, по его словам, нужно провести аудит израсходованных средств. По его словам, сегодня фактически все регионы нашего государства живут под угрозой блэкаута.