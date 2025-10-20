logo

Колоссальная ошибка украинцев привела к катастрофе: какое решение предлагают в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Колоссальная ошибка украинцев привела к катастрофе: какое решение предлагают в Раде

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, какое решение поможет удержать ситуацию в Украине

20 октября 2025, 16:36
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты не раз критиковали решения монокоалиции в Верховной Раде Украины.

Колоссальная ошибка украинцев привела к катастрофе: какое решение предлагают в Раде

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что привело к катастрофе. По его словам, выбор украинцев в 2019 году превратился в катастрофу.

"У нас же украинский народ, наш очень мощный, серьезный, в 2019 году решил поэкспериментировать, по сути, с системой власти. То есть у нас де-юре парламентско-президентская республика, а в результате голосования – президентская", – пояснил политик.

Народный депутат отметил, что  проигрыш Порошенко был очевидным. Однако, по его словам, колоссальная ошибка была на летних выборах, когда украинцы решили выбрать новые лица и отдали им 254 голоса, то есть полное большинство.

"И появилась вот такая порочная система, как монокоалиция, что является катастрофой, и сегодня это превратилось в катастрофу. А изменить ситуацию можно и теоретически, и практически. Переформатированием в Верховной Раде большинства в более стабильную конструкцию условий на коалиции национального единства", — отметил народный депутат.

Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/5830
