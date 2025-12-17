Коломойський на суді зробив заяву про те, чи піде Зеленський на другий термін (ВІДЕО)

Рубрики
Лиля Воробьева
Президент України Володимир Зеленський, імовірно, не братиме участі в наступних президентських виборах, а Росія не погодиться підписувати мирну угоду, яку нині Україна напрацьовує спільно зі США.
Ігор Коломойський (фото з відкритих джерел)
Таку думку після судового засідання 17 грудня висловив бізнесмен Ігор Коломойський. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами депутата, він запитав Коломойського, чи має Зеленський шанси на переобрання. У відповідь бізнесмен заявив, що президент, на його переконання, взагалі не планує йти на вибори.
Також під час розмови бізнесмен висловив скепсис щодо перспектив мирної угоди з Росією. На його думку, Кремль не зацікавлений у документі, який нині готується за участі США.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.
Повідомляється, що через "непереборні обставини" засідання оголосили закритим. Зазначимо, що минулого тижня ТСН повідомляло, що Ігор Коломойський запрошує всіх до Подільського суду в Києві на понеділок, 8 грудня о 14 годині.