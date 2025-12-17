Коломойський на суді зробив заяву про те, чи піде Зеленський на другий термін (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, не братиме участі в наступних президентських виборах, а Росія не погодиться підписувати мирну угоду, яку нині Україна напрацьовує спільно зі США.

Ігор Коломойський (фото з відкритих джерел)

Таку думку після судового засідання 17 грудня висловив бізнесмен Ігор Коломойський. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами депутата, він запитав Коломойського, чи має Зеленський шанси на переобрання. У відповідь бізнесмен заявив, що президент, на його переконання, взагалі не планує йти на вибори.

"Я думаю, він на них не піде. Якщо він не призначає керівника Офісу президента, значить, вирішив піти разом з Єрмаком", — сказав Коломойський.

Також під час розмови бізнесмен висловив скепсис щодо перспектив мирної угоди з Росією. На його думку, Кремль не зацікавлений у документі, який нині готується за участі США.

"Їм це невигідно. Вони хочуть усю Україну", — зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.

"Також не було доставлено службою конвою обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання. У телефонному режимі представник повідомив, що у зв'язку з тим, що у них був зламаний транспорт, вони не мали можливості доставити обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання", – повідомила суддя.

Повідомляється, що через "непереборні обставини" засідання оголосили закритим. Зазначимо, що минулого тижня ТСН повідомляло, що Ігор Коломойський запрошує всіх до Подільського суду в Києві на понеділок, 8 грудня о 14 годині.



