Коломойский на суде сделал заявление о том, уйдет ли Зеленский на второй срок (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Коломойский на суде сделал заявление о том, уйдет ли Зеленский на второй срок (ВИДЕО)

Гончаренко спросил бизнесмена о выборах и мирном соглашении после заседания суда — тот дал однозначные ответы

17 декабря 2025, 22:08
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах, а Россия не согласится подписывать мирное соглашение, которое сейчас Украина нарабатывает совместно с США.

Коломойский на суде сделал заявление о том, уйдет ли Зеленский на второй срок (ВИДЕО)

Игорь Коломойский (фото из открытых источников)

Такое мнение после судебного заседания высказал 17 декабря бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам депутата, он спросил Коломойского, есть ли у Зеленского шансы на переизбрание. В ответ бизнесмен заявил, что президент, по его убеждению, вообще не намерен идти на выборы.

"Я думаю, он на них не уйдет. Если он не назначает руководителя Офиса президента, значит решил пойти вместе с Ермаком", — сказал Коломойский.

Также во время разговора бизнесмен выразил скепсис о перспективах мирного соглашения с Россией. По его мнению, Кремль не заинтересован в документе, который сейчас готовится с участием США.

"Им это невыгодно. Они хотят всю Украину", – отметил Коломойский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бизнесмен Игорь Коломойский на суде должен был сделать громкое заявление, которое по его словам изменило бы страну, но олигарха не доставили в зал суда, потому что сломалась машина для транспортировки. Об этом сообщила судья в прямом эфире ТСН.

"Также не был доставлен службой конвоя обвиняемого Коломойского в зал судебного заседания. В телефонном режиме представитель сообщил, что в связи с тем, что у них был сломан транспорт, они не имели возможности доставить обвиняемого Коломойского в зал судебного заседания", – сообщила судья.

Сообщается, что из-за "непреодолимых обстоятельств" заседание объявили закрытым. Отметим, что на прошлой неделе ТСН сообщало, что Игорь Коломойский приглашает всех в Подольский суд в Киеве на понедельник, 8 декабря в 14.00.




