Коломойский на суде сделал заявление о том, уйдет ли Зеленский на второй срок (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не будет участвовать в следующих президентских выборах, а Россия не согласится подписывать мирное соглашение, которое сейчас Украина нарабатывает совместно с США.
Игорь Коломойский (фото из открытых источников)
Такое мнение после судебного заседания высказал 17 декабря бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По словам депутата, он спросил Коломойского, есть ли у Зеленского шансы на переизбрание. В ответ бизнесмен заявил, что президент, по его убеждению, вообще не намерен идти на выборы.
Также во время разговора бизнесмен выразил скепсис о перспективах мирного соглашения с Россией. По его мнению, Кремль не заинтересован в документе, который сейчас готовится с участием США.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бизнесмен Игорь Коломойский на суде должен был сделать громкое заявление, которое по его словам изменило бы страну, но олигарха не доставили в зал суда, потому что сломалась машина для транспортировки. Об этом сообщила судья в прямом эфире ТСН.
Сообщается, что из-за "непреодолимых обстоятельств" заседание объявили закрытым. Отметим, что на прошлой неделе ТСН сообщало, что Игорь Коломойский приглашает всех в Подольский суд в Киеве на понедельник, 8 декабря в 14.00.