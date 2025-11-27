Рубрики
Третій президент України Віктор Ющенко підкреслив, що Сполучені Штати мають особливу відповідальність за політичний курс, якому довіряють десятки держав, серед яких і Україна.
Віктор Ющенко (фото з відкритих джерел)
В інтерв’ю для LIGA.net він прокоментував американські мирні ініціативи щодо врегулювання конфлікту.
Політик провів паралелі з подіями 1938 року та Мюнхенською угодою, відповідно до якої частину територій Чехословаччини передали Німеччині під тиском європейських країн.
Він звернув увагу, що вже через 11 місяців після підписання цього документа почалася Друга світова війна, і наслідки такого "мирного" рішення стали очевидними. Ющенко також порівняв це з сучасною агресією Росії проти України, Молдови та Грузії.
Ющенко також різко оцінив запропонований країнами-гарантами суверенітету України "мирний план" із 28 пунктів:
Разом з тим Ющенко наголосив, що Мюнхенська угода була великою дипломатичною помилкою минулого століття, а нинішній план він назвав "Мюнхеном-2". На його переконання, українці не приймуть цих умов.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нелегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.
Диктатор зазначив, що Росія загалом згодна розглядати запропонований США перелік пунктів як базу для можливих майбутніх домовленостей. Водночас він заявив, що частину формулювань, на його думку, потрібно "перекласти дипломатичною мовою", оскільки деякі з них виглядають "смішно" і потребують доопрацювання. При цьому російська сторона, за його словами, бачить, що США нібито враховують позицію Москви, однак кожне слово такого плану, як стверджує Путін, має обговорюватися окремо й детально.