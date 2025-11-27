Третій президент України Віктор Ющенко підкреслив, що Сполучені Штати мають особливу відповідальність за політичний курс, якому довіряють десятки держав, серед яких і Україна.

Віктор Ющенко (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю для LIGA.net він прокоментував американські мирні ініціативи щодо врегулювання конфлікту.

"Дуже багато країн, у тому числі й Україна, обрали шлях свободи і демократії, спираючись на лідерство Америки. Американській політиці довірили десятки націй, і США повинні бути відповідальними за тих, хто прийняв цю політику та залишатися їй відданими", — сказав Ющенко.

Політик провів паралелі з подіями 1938 року та Мюнхенською угодою, відповідно до якої частину територій Чехословаччини передали Німеччині під тиском європейських країн.

"Тоді прем’єр Великої Британії Невілл Чемберлен заявляв, що без угоди британці мусили б „копати окопи на сході Європи в країні, яку навіть на карті важко знайти“, маючи на увазі Чехословаччину", — нагадав Ющенко.

Він звернув увагу, що вже через 11 місяців після підписання цього документа почалася Друга світова війна, і наслідки такого "мирного" рішення стали очевидними. Ющенко також порівняв це з сучасною агресією Росії проти України, Молдови та Грузії.

"Ми говоримо про реакцію у ситуації, коли з однієї сторони — чиста, свята жертва. Маю на увазі Україну, яка у 1945 році була однією з 50 засновниць ООН і в 1994 році добровільно відмовилася від ядерної зброї, передавши Росії 1700 боєприпасів та носіїв", — зазначив політик.

Ющенко також різко оцінив запропонований країнами-гарантами суверенітету України "мирний план" із 28 пунктів:

"Мені принизливо читати ці рядки. Вважаю, що їх варто покласти в архів, бо невдовзі вони стануть ганебною сторінкою західної дипломатії у першій половині XXI століття", — заявив він.

Разом з тим Ющенко наголосив, що Мюнхенська угода була великою дипломатичною помилкою минулого століття, а нинішній план він назвав "Мюнхеном-2". На його переконання, українці не приймуть цих умов.

"Ми підійшли до Мюнхена-2, але обійдемо його. Українці не приймуть таких умов", — підкреслив третій президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нелегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.

Диктатор зазначив, що Росія загалом згодна розглядати запропонований США перелік пунктів як базу для можливих майбутніх домовленостей. Водночас він заявив, що частину формулювань, на його думку, потрібно "перекласти дипломатичною мовою", оскільки деякі з них виглядають "смішно" і потребують доопрацювання. При цьому російська сторона, за його словами, бачить, що США нібито враховують позицію Москви, однак кожне слово такого плану, як стверджує Путін, має обговорюватися окремо й детально.

