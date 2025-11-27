Бывший украинский президент разнес "мирный план" США: почему его нельзя подписывать

Третий президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что у Соединенных Штатов особая ответственность за политический курс, которому доверяют десятки государств, среди которых и Украина.

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

В интервью для LIGA.net он прокомментировал американские мирные инициативы по урегулированию конфликта.

"Очень многие страны, в том числе и Украина, избрали путь свободы и демократии, опираясь на лидерство Америки. Американской политике доверили десятки наций, и США должны быть ответственны за тех, кто принял эту политику и оставаться ей преданными", — сказал Ющенко.

Политик провел параллели с событиями 1938 года и Мюнхенским соглашением, согласно которому часть территорий Чехословакии была передана Германии под давлением европейских стран.

"Тогда премьер Великобритании Невилл Чемберлен заявлял, что без соглашения британцы должны были бы "копать окопы на востоке Европы в стране, которую даже на карте трудно найти", имея в виду Чехословакию", — напомнил Ющенко.

Он обратил внимание, что уже через 11 месяцев после подписания этого документа началась Вторая мировая война, и последствия такого мирного решения стали очевидными. Ющенко также сравнил это с современной агрессией России против Украины, Молдовы и Грузии.

"Мы говорим о реакции в ситуации, когда с одной стороны чистая, святая жертва. Имею в виду Украину, которая в 1945 году была одной из 50 основательниц ООН и в 1994 году добровольно отказалась от ядерного оружия, передав России 1700 боеприпасов и носителей", — отметил политик.

Ющенко также резко оценил предложенный странами-гарантами суверенитета Украины "мирный план" из 28 пунктов:

"Мне унизительно читать эти строчки. Считаю, что их следует положить в архив, потому что вскоре они станут позорной страницей западной дипломатии первой половины XXI века", — заявил он.

Вместе с тем Ющенко подчеркнул, что Мюнхенское соглашение было большой дипломатической ошибкой прошлого века, а нынешний план он назвал Мюнхеном-2. По его убеждению, украинцы не примут эти условия.

"Мы подошли к Мюнхену-2, но обойдем его. Украинцы не примут такие условия", — подчеркнул третий президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нелегитимный президент России Владимир Путин публично прокомментировал обсуждение так называемого мирного плана США по Украине и заявил, что речь якобы не идет о готовом проекте мирного соглашения, а лишь о "наборе вопросов" для дальнейших переговоров. По его словам, после встречи в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов этого плана на четыре тематических блока, которые должны стать основой дальнейшего согласования позиций.

Диктатор отметил, что Россия согласна рассматривать предложенный США перечень пунктов как базу для возможных будущих договоренностей. В то же время он заявил, что часть формулировок, по его мнению, нужно "перевести на дипломатический язык", поскольку некоторые из них выглядят "смешно" и нуждаются в доработке. При этом российская сторона, по его словам, видит, что США учитывают позицию Москвы, однако каждое слово такого плана, как утверждает Путин, должно обсуждаться отдельно и детально.

