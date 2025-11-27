Рубрики
Лиля Воробьева
Третий президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что у Соединенных Штатов особая ответственность за политический курс, которому доверяют десятки государств, среди которых и Украина.
Виктор Ющенко (фото из открытых источников)
В интервью для LIGA.net он прокомментировал американские мирные инициативы по урегулированию конфликта.
Политик провел параллели с событиями 1938 года и Мюнхенским соглашением, согласно которому часть территорий Чехословакии была передана Германии под давлением европейских стран.
Он обратил внимание, что уже через 11 месяцев после подписания этого документа началась Вторая мировая война, и последствия такого мирного решения стали очевидными. Ющенко также сравнил это с современной агрессией России против Украины, Молдовы и Грузии.
Ющенко также резко оценил предложенный странами-гарантами суверенитета Украины "мирный план" из 28 пунктов:
Вместе с тем Ющенко подчеркнул, что Мюнхенское соглашение было большой дипломатической ошибкой прошлого века, а нынешний план он назвал Мюнхеном-2. По его убеждению, украинцы не примут эти условия.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нелегитимный президент России Владимир Путин публично прокомментировал обсуждение так называемого мирного плана США по Украине и заявил, что речь якобы не идет о готовом проекте мирного соглашения, а лишь о "наборе вопросов" для дальнейших переговоров. По его словам, после встречи в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов этого плана на четыре тематических блока, которые должны стать основой дальнейшего согласования позиций.
Диктатор отметил, что Россия согласна рассматривать предложенный США перечень пунктов как базу для возможных будущих договоренностей. В то же время он заявил, что часть формулировок, по его мнению, нужно "перевести на дипломатический язык", поскольку некоторые из них выглядят "смешно" и нуждаются в доработке. При этом российская сторона, по его словам, видит, что США учитывают позицию Москвы, однако каждое слово такого плана, как утверждает Путин, должно обсуждаться отдельно и детально.