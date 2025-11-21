logo_ukra

Кого «Слуга народу» пропонує на посади міністрів енергетики та юстиції: депутати назвали прізвища
НОВИНИ

Кого «Слуга народу» пропонує на посади міністрів енергетики та юстиції: депутати назвали прізвища

Народні депутати від «Слуги народу» розповіли кого їхня фракція пропонує на посади міністрів енергетики та юстиції

21 листопада 2025, 17:01
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин спростував інформацію про те, що фракція нібито не пропонувала на зустрічі з президентом кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

Кого «Слуга народу» пропонує на посади міністрів енергетики та юстиції: депутати назвали прізвища

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Так, у Facebook він підтвердив, що свою кандидатуру на посаду міністра енергетики пропонував його колега Юрій Камельчук. 

"Юрій сказав, що у нього є бажання, є команда і що він готовий заходити в міністерство розгрібати там ті "авгієві стайні", — зазначив Жупанин.

Сам він також звернувся до президента й запропонував, щоб Міненерго очолив нинішній голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. 

"Саме Андрія Михайловича я вважаю найбільш достойним кандидатом на цю посаду в ці складні часи. Кожен звісно любить себе, але я ще і доволі обʼєктивно оцінюю свої можливості. Тому моя думка, що кращого кандидата ніж Андрій Герус годі і шукати", — написав нардеп.

На посаду міністра юстиції фракція "Слуга народу" запропонувала голову комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова. Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказала народна депутатка Марія Мезенцева-Федоренко.

"На зустрічі фракції з президентом у четвер обговорювали питання коаліції, оборони, кандидатів на вакантні посади міністрів, корупційний скандал", — сказала депутатка.

Як повідомляв портал "Коментарі", голова енергетичного Комітету парламенту Андрій Герус розповів про тиск на нього з боку ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка та його радника Ігоря Миронюка. Герус зазначив, що Галущенко та Миронюк домагалися його звільнення з посади голови Комітету й влаштовували замовні медіаатаки.



Джерело: https://www.facebook.com/andrii.zhupanyn
