Кого «Слуга народа» предлагает в должности министров энергетики и юстиции: депутаты назвали фамилии

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин опроверг информацию о том, что фракция якобы не предлагала на встрече с президентом кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции.

Так, в Facebook он подтвердил, что свою кандидатуру на должность министра энергетики предлагал его коллега Юрий Камельчук.

"Юрий сказал, что у него есть желание, есть команда и что он готов заходить в министерство разгребать там те "авгиевые конюшни", – отметил Жупанин.

Сам он также обратился к президенту и предложил, чтобы Минэнерго возглавил нынешний глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус.

"Именно Андрея Михайловича я считаю наиболее достойным кандидатом на этот пост в эти сложные времена. Каждый, конечно, любит себя, но я еще и достаточно объективно оцениваю свои возможности. Поэтому мое мнение, что лучшего кандидата, чем Андрей Герус, не искать", — написал нардеп.

На должность министра юстиции фракция "Слуга народа" предложила главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказала народный депутат Мария Мезенцева-Федоренко.

"На встрече фракции с президентом в четверг обсуждали вопросы коалиции, обороны, кандидатов на вакантные должности министров, коррупционный скандал", – сказала депутат.

Как сообщал портал "Комментарии", глава энергетического Комитета парламента Андрей Герус рассказал о давлении на него со стороны эксминистра энергетики и юстиции Германа Галущенко и его советника Игоря Миронюка. Герус отметил, что Галущенко и Миронюк добивались его увольнения с должности главы Комитета и устраивали заказные медиаатаки.