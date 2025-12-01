Конец эпохи Ермака: удержатся ли на своих постах Сырский, Малюк, Свириденко

После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента в СМИ заговорили о том, что теперь стоит ждать новых кадровых перестановок, ведь уже экс-глава ОП лоббировал в свое время назначение целого ряда людей на топовые должности в государстве. Сколько удержатся на своих постах без Ермака его протеже Сырский, Малюк, Свириденко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Андрей Ермак и его люди

Больше всего вероятность, что первым уйдет Сырский

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что смена фигуры, которой является глава Офиса президента, цепляет всех, потому что его задача претворять желания, виденья президента в некие решения – в указы, поручения, распоряжения, проводить их, возможно, через закон. Вот этим всем занимается глава администрации президента. Он от имени президента решает вопросы с Верховной Радой, Кабмином и следит за тем, чтобы желания президента реализовывались.

"Поэтому увольнение главы ОП цепляет всех, но, в первую очередь, тех, кто активно сотрудничал с Андреем Ермаком. К тому же, следующий глава Офиса президента будет избавляться от всех, кто сотрудничал с его предшественником, потому что, как минимум, он не захочет, чтобы уходила чувствительная информация о том, куда он ходит, с кем встречается и тому подобное", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается главкома ВСУ Александра Сырского, то, по мнению Александра Кочеткова, практически на 90% он уйдёт. Потому что Сырский – человек которого нашёл и продвинул на должность вместо Залужного именно Ермак.

"Причём Ермак искал такого послушного человека, который не напрягает начальство. К тому же, никаких ощутимых успехов Сырского в его непосредственной деятельности – нет. Фронт пускай и потихоньку, но катится назад. И это позволяет американцам навязывать нам некий мир с аргументом, что всё равно Россия Донбасс заберёт. Мол отдавайте лучше сразу и сохраните жизни – это позиция американцев и противопоставить ей практически нечего. Поэтому вопрос с отставкой Сырского практически решен. Что касается Василия Малюка, то он практически 100%, что остаётся на своём месте, поскольку эта фигура больше всего завязана именно на президента. Ходят слухи, что он якобы не защитил главу Офиса президента, но его задача защищать президента, а не главу его офиса. К тому же к Малюку практически нет вопросов. У него есть производственные успехи. Здесь можно вспомнить и морские, а дальние беспилотники. Они достаточно удачно действуют и СБУ достаточно удачно проводит громкие операции, мягко говоря. Что касается Юлии Свириденко, то с её отставкой вопрос решен 50 на 50. Её называют, как одним из кандидатов, на главу Офиса президента. И вот здесь может произойти перестановка. К ней, как премьеру, пока что претензий нет, потому что она мало ещё работает. В этом отношении она – не плюс и не минус, а около нуля. Её будут трогать только в том случае, если это посоветуют сделать американцы или другие партнёры. Тогда её, возможно, могут назначить на главу Офиса президента. Но пока по ней вопрос не решён", – отметил политтехнолог.

Подводя итог, Александр Кочетков подчеркнул, что вопрос с отставкой Сырского решен "практически наверняка", с большой вероятностью остаётся на своем посту Малюк. А в отношении Свириденко вопрос решен 50 на 50 и окончательное решение будет зависеть от иных обстоятельств.

Самое интересное, что будет с медиамашиной Ермака

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак заметил, что пирамида ермаковской власти и должностной матрицы, которая была замкнута на экс-главе ОП, просто поражает. Это люди в наблюдательных советах, люди в государственных предприятиях, люди в Кабинете министров, люди в Офисе президента, в правоохранительных и силовых ведомствах.

"И надо понимать, что за 5 лет Ермак выстроил достаточно целостную управленческую модель влияния на мельчайшие дела, которые касались судьбы тех или иных важных чиновников, политиков, олигархов. Потому демонтировать просто так и зачистить эту систему нереально в активном режиме. Это, во-первых. А, во-вторых, нужно ли это, поскольку многие даже из тех, кого мы считаем людьми Ермака, они достаточно быстро переобоются, переметнутся в другую сторону, ведь они прекрасно понимают, что они должны быть людьми Зеленского, а не людьми Ермака по всем делам обеспечения политического курса президента Украины", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому нельзя сказать, что тот же Василий Малюк является человеком Ермака. Он давно уже себя позиционирует, как человек президента.

"То, что Поклад был человеком Ермака, так это так в большей степени, но есть понятие иерархии в правоохранительных структурах. Что касается Юлии Свириденко, то она устроит полностью президента. Она достаточно чувствительна к политическим изменениям. Поэтому первое, что будет делать Свириденко – это максимально демонстрировать свою преданность президенту и новому главе ОП. И она это сделает. Александр Сырский, кстати, действительно может быть заменен. Но это связано больше не с тем, что за ним есть шлейф Ермака, а больше с тем, что будет принят новый план обороны страны, о чем президент говорил со Шмигалем и необходимостью больших изменений на фронте, которые потребуются, если, например, государство пойдет на курс мирного урегулирования в новых уже изменившихся условиях", – отметил собеседник.

Олег Постернак подчеркивает, самое интересное, что будет с медиамашиной Ермака, потому что она даже более глобальная, чем кадровая матрица в разных государственных органах власти.

"Вот медиамашина, а это телеканалы, анонимные telegram-каналы, YouTube-проекты, онлайн-издания, группа политтехнологов, которые обеспечивали работу Ермака, медиа-советники и достаточно значительный финансовый ресурс, который на это все тратился. Это точно интересно, учитывая, что многие из них уже фактически хотят забыть о своем сотрудничестве с Ермаком и готовы находить новые какие-то возможности, чтобы работать с новыми клиентами. Я думаю, что эта медиамашина будет постепенно развалена, или ее подберет кто-то другой, способный финансировать подобные вещи", – констатировал эксперт.

