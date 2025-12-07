Гучні подробиці від Axios: про що 2 години спілкувався Зеленський з радником Трампа

Рубрики
Ткачова Марія
Американське видання Axios розкрило деталі двогодинної зустрічі президента Володимира Зеленського з радниками Дональда Трампа. За інформацією журналістів, ключовими темами стали територіальні питання та можливі гарантії безпеки США для України у межах майбутніх домовленостей.
Розмова Зеленського та радника Трампа
Джерела видання вказують, що дискусія була непростою, однак сторони змогли просунутися вперед у кількох чутливих позиціях. За словами одного зі співрозмовників, переговори дозволили "наблизитися до згоди", хоча попереду залишається значний обсяг роботи.
Віцепрем’єрка та посол України з особливих доручень Ольга Стефанішина в коментарі Axios підтвердила, що найскладнішими залишаються питання територій та довгострокових безпекових гарантій. Вона підкреслила, що Україна прагне рішень, які будуть "реалістичними, справедливими й стійкими" та відповідатимуть позиції Києва.
Axios також зазначає, що переговорний процес триває. Новий раунд зустрічей із радниками Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — очікується найближчим часом.