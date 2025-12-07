Громкие подробности от Axios: о чем 2 часа общался Зеленский с советником Трампа

Американское издание Axios раскрыло детали двухчасовой встречи президента Владимира Зеленского с советниками Дональда Трампа. По информации журналистов, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии безопасности США для Украины в рамках будущих договоренностей.

Разговор Зеленского и советника Трампа

Источники издания указывают на то, что дискуссия была непростой, однако стороны смогли продвинуться вперед в нескольких чувствительных позициях. По словам одного из собеседников, переговоры позволили приблизиться к согласию, хотя впереди остается значительный объем работы.

Вицепремьер и посол Украины по особым поручениям Ольга Стефанишина в комментарии Axios подтвердила, что самыми сложными остаются вопросы территорий и долгосрочных гарантий безопасности. Она подчеркнула, что Украина стремится к решениям, которые будут "реалистичными, справедливыми и устойчивыми" и будут отвечать позиции Киева.

Axios также отмечает, что переговорный процесс продолжается. Новый раунд встреч с советниками Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером — ожидается в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине ожидаются более жесткие морозы, однако графики почасовых отключений электроэнергии, вероятно, не будут усиливать. Об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. По его словам, даже при низких температурах ситуация с нагрузкой на энергосистему должна остаться контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зайченко пояснил, что со снижением температуры растет потребление электроэнергии, однако одновременно увеличивается и заложена в систему нагрузка, которая уже учтена под действующие графики отключений. Поэтому оснований для перехода на более строгий режим пока не видят.

