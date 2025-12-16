logo_ukra

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Гончаренко висміяв чутки про нового голову Офісу президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко висміяв чутки про нового голову Офісу президента

Народний депутат Олексій Гончаренко назвав абсурдними чутки про можливе призначення Володимира Петрова на посаду керівника Офісу президента

16 грудня 2025, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на чутки, які поширюються у Верховній Раді, щодо нібито нової кандидатури на посаду керівника Офісу президента. За його словами, йдеться про Володимира Петрова.

Гончаренко висміяв чутки про нового голову Офісу президента

Гончаренко про кандидата на ОП

Депутат заявив, що подібні розмови є безпідставними та не мають нічого спільного з реальністю. Він наголосив, що Петров відомий діяльністю у сфері чорного піару та політичних технологій, а не державною управлінською роботою.

Гончаренко підкреслив, що така кандидатура не розглядається серйозно і не може бути предметом реальних кадрових рішень. На його думку, подібні чутки є прикладом внутрішніх пліток, які не мають жодних шансів на втілення.

Депутат також зазначив, що за час своєї політичної діяльності чув багато дивних ініціатив, однак цю назвав однією з найбільш безглуздих.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація продовжує збільшувати обсяги виробництва танків, безпілотників, гвинтокрилів і ракет, незважаючи на поглиблення економічних проблем усередині країни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його оцінкою, така політика є свідомою спробою Кремля компенсувати втрати доходів російських еліт, які раніше заробляли в інших секторах економіки, але зазнали удару через міжнародні санкції. Натомість оборонно-промисловий комплекс отримує масштабні державні замовлення, що дозволяє зберігати лояльність ключових груп впливу.

Водночас Коваленко наголошує, що нарощування військового виробництва є не лише економічним інструментом, а й прямим підтвердженням незмінності курсу режиму Володимира Путіна. Війна, за його словами, перетворилася на фундамент існування сучасної російської держави та її політичної системи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51634
Теги:

Новини

Всі новини