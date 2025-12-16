Народний депутат Олексій Гончаренко різко відреагував на чутки, які поширюються у Верховній Раді, щодо нібито нової кандидатури на посаду керівника Офісу президента. За його словами, йдеться про Володимира Петрова.

Гончаренко про кандидата на ОП

Депутат заявив, що подібні розмови є безпідставними та не мають нічого спільного з реальністю. Він наголосив, що Петров відомий діяльністю у сфері чорного піару та політичних технологій, а не державною управлінською роботою.

Гончаренко підкреслив, що така кандидатура не розглядається серйозно і не може бути предметом реальних кадрових рішень. На його думку, подібні чутки є прикладом внутрішніх пліток, які не мають жодних шансів на втілення.

Депутат також зазначив, що за час своєї політичної діяльності чув багато дивних ініціатив, однак цю назвав однією з найбільш безглуздих.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російська Федерація продовжує збільшувати обсяги виробництва танків, безпілотників, гвинтокрилів і ракет, незважаючи на поглиблення економічних проблем усередині країни. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його оцінкою, така політика є свідомою спробою Кремля компенсувати втрати доходів російських еліт, які раніше заробляли в інших секторах економіки, але зазнали удару через міжнародні санкції. Натомість оборонно-промисловий комплекс отримує масштабні державні замовлення, що дозволяє зберігати лояльність ключових груп впливу.





Водночас Коваленко наголошує, що нарощування військового виробництва є не лише економічним інструментом, а й прямим підтвердженням незмінності курсу режиму Володимира Путіна. Війна, за його словами, перетворилася на фундамент існування сучасної російської держави та її політичної системи.

