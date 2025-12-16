logo

Гончаренко высмеял слухи о новом главе Офиса президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко высмеял слухи о новом главе Офиса президента

Народный депутат Алексей Гончаренко назвал абсурдными слухи о возможном назначении Владимира Петрова на должность руководителя Офиса президента

16 декабря 2025, 14:05
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на слухи, которые распространяются в Верховной Раде относительно новой кандидатуры на должность руководителя Офиса президента. По его словам, речь идет о Владимире Петрове.

Гончаренко высмеял слухи о новом главе Офиса президента

Гончаренко про кандидата на ОП

Депутат заявил, что подобные разговоры безосновательны и не имеют ничего общего с реальностью. Он отметил, что Петров известен деятельностью в сфере черного пиара и политических технологий, а не государственной управленческой работой.

Гончаренко подчеркнул, что такая кандидатура не рассматривается всерьез и не может быть предметом реальных кадровых решений. По его мнению, подобные слухи являются примером внутренних сплетен, не имеющих никаких шансов на воплощение.

Депутат также отметил, что за время своей политической деятельности слышал многие странные инициативы, однако эту назвал одной из самых нелепых.

Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51634
