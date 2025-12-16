Народный депутат Алексей Гончаренко резко отреагировал на слухи, которые распространяются в Верховной Раде относительно новой кандидатуры на должность руководителя Офиса президента. По его словам, речь идет о Владимире Петрове.

Гончаренко про кандидата на ОП

Депутат заявил, что подобные разговоры безосновательны и не имеют ничего общего с реальностью. Он отметил, что Петров известен деятельностью в сфере черного пиара и политических технологий, а не государственной управленческой работой.

Гончаренко подчеркнул, что такая кандидатура не рассматривается всерьез и не может быть предметом реальных кадровых решений. По его мнению, подобные слухи являются примером внутренних сплетен, не имеющих никаких шансов на воплощение.

Депутат также отметил, что за время своей политической деятельности слышал многие странные инициативы, однако эту назвал одной из самых нелепых.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российская Федерация продолжает увеличивать объемы производства танков, беспилотников, вертолетов и ракет, несмотря на углубление экономических проблем внутри страны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его оценке, такая политика является сознательной попыткой Кремля компенсировать потери доходов российских элит, ранее зарабатывавших в других секторах экономики, но потерпевших удар из-за международных санкций. А оборонно-промышленный комплекс получает масштабные государственные заказы, что позволяет сохранять лояльность ключевых групп влияния.





В то же время, Коваленко отмечает, что наращивание военного производства является не только экономическим инструментом, но и прямым подтверждением неизменности курса режима Владимира Путина. Война, по его словам, превратилась в фундамент существования современного российского государства и его политической системы.

