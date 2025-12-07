Гончаренко висміяв аргументи Подоляка та вибухнув заявою про телемарафон

Рубрики
Ткачова Марія
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загальнонаціональний телемарафон працює ефективно та повинен продовжувати свою роботу під час війни. На запитання про критерії такої "ефективності" він відповів, що марафон нібито сприяє зменшенню конфліктності в суспільстві, яка, на його думку, і без того є надмірною.
Гончаренко про телемарафон
Народний депутат Олексій Гончаренко публічно поставив під сумнів цю позицію, зауваживши, що Подоляк не називає причин суспільної напруги. На думку депутата, конфліктність виникає не через відсутність телемарафону, а через рішення влади, проблеми з фінансуванням неефективних проєктів та ігнорування потреб військових.
Гончаренко також навів дані щодо довіри до телемарафону: за соцопитуваннями, його дивиться лише близько чверті українців, а довіряють – орієнтовно 15%. Він підкреслив, що марафон посідає перше місце серед медіаресурсів, яким українці не довіряють, і тому назвати його інструментом національної єдності або ефективної комунікації важко.
Депутат звернувся до Подоляка, закликавши переглянути підхід до оцінки телемарафону та враховувати реальні причини суспільної критики.