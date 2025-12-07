Гончаренко висміяв аргументи Подоляка та вибухнув заявою про телемарафон

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загальнонаціональний телемарафон працює ефективно та повинен продовжувати свою роботу під час війни. На запитання про критерії такої "ефективності" він відповів, що марафон нібито сприяє зменшенню конфліктності в суспільстві, яка, на його думку, і без того є надмірною.

Гончаренко про телемарафон

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно поставив під сумнів цю позицію, зауваживши, що Подоляк не називає причин суспільної напруги. На думку депутата, конфліктність виникає не через відсутність телемарафону, а через рішення влади, проблеми з фінансуванням неефективних проєктів та ігнорування потреб військових.

Гончаренко також навів дані щодо довіри до телемарафону: за соцопитуваннями, його дивиться лише близько чверті українців, а довіряють – орієнтовно 15%. Він підкреслив, що марафон посідає перше місце серед медіаресурсів, яким українці не довіряють, і тому назвати його інструментом національної єдності або ефективної комунікації важко.

Депутат звернувся до Подоляка, закликавши переглянути підхід до оцінки телемарафону та враховувати реальні причини суспільної критики.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Святошинському районі столиці рятувальники ДСНС ліквідували загоряння, що сталося в одному з медичних закладів. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:41 — вогонь виник у реанімаційному відділенні лікарні на вулиці Відпочинку. Про це повідомляє ДСНС України.

Площа займання становила приблизно 15 квадратних метрів. Пожежні оперативно прибули на місце й повністю загасили вогонь о 08:20. Під час ліквідації загоряння з будівлі евакуювали шістьох людей, серед них — двоє маломобільних пацієнтів, яким допомогли рятувальники.

