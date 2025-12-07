Гончаренко высмеял аргументы Подоляка и взорвался заявлением о телемарафоне

Рубрики
Ткачова Марія
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что общенациональный телемарафон работает эффективно и должен продолжать свою работу во время войны. На вопрос о критериях такой "эффективности" он ответил, что марафон якобы способствует уменьшению конфликтности в обществе, которое, по его мнению, и без того чрезмерно.
Гончаренко про телемарафон
Народный депутат Алексей Гончаренко публично подверг сомнению эту позицию, заметив, что Подоляк не называет причин общественного напряжения. По мнению депутата, конфликтность возникает не из-за отсутствия телемарафона, а из-за решения властей, проблем с финансированием неэффективных проектов и игнорирования потребностей военных.
Гончаренко также привел данные о доверии к телемарафону: по соцопросам, его смотрит лишь около четверти украинцев, а доверяют – ориентировочно 15%. Он подчеркнул, что марафон занимает первое место среди медиаресурсов, которым украинцы не доверяют, и потому назвать его инструментом национального единства или эффективной коммуникации сложно.
Депутат обратился к Подоляку, призвав пересмотреть подход к оценке телемарафона и учитывать реальные причины общественной критики.