Гончаренко: “Слуга народу” шукала голоси в приватних чатах, але все одно не назбирала

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фракція “Слуга народу” провела внутрішнє опитування щодо готовності підтримати проєкт державного бюджету. За його словами, комунікація відбувалася через індивідуальні повідомлення у WhatsApp, а не в загальних чатах. Працівники секретаріату фракції зверталися до кожного депутата окремо із запитанням про намір голосувати “за”.

Опитування серед депутатів в WhatsApp показало провал

За словами Гончаренка, понад 100 народних депутатів відповіли, що готові підтримати документ. Водночас значна частина обранців проігнорувала запит і не надала відповідь. Саме ці депутати, як зазначається, висловлюють роздратування тим, що до них не зверталися особисто керівники фракції — зокрема Давид Арахамія чи Андрій Мотовиловець.

Попри зібрані позитивні відповіді, Гончаренко заявляє, що навіть за найоптимістичніших підрахунків “Слузі народу” бракує голосів для ухвалення бюджету у власній фракції. Це може означати необхідність залучення підтримки інших парламентських сил або пошуку компромісів для забезпечення голосування.

