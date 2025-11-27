logo_ukra

Гончаренко: "Слуга народу" шукала голоси в приватних чатах, але все одно не назбирала
Гончаренко: “Слуга народу” шукала голоси в приватних чатах, але все одно не назбирала

Олексій Гончаренко заявив, що “Слуга народу” не має достатньої кількості голосів для ухвалення державного бюджету, попри внутрішнє опитування серед депутатів

27 листопада 2025, 17:08
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що фракція “Слуга народу” провела внутрішнє опитування щодо готовності підтримати проєкт державного бюджету. За його словами, комунікація відбувалася через індивідуальні повідомлення у WhatsApp, а не в загальних чатах. Працівники секретаріату фракції зверталися до кожного депутата окремо із запитанням про намір голосувати “за”.

Гончаренко: “Слуга народу” шукала голоси в приватних чатах, але все одно не назбирала

Опитування серед депутатів в WhatsApp показало провал

За словами Гончаренка, понад 100 народних депутатів відповіли, що готові підтримати документ. Водночас значна частина обранців проігнорувала запит і не надала відповідь. Саме ці депутати, як зазначається, висловлюють роздратування тим, що до них не зверталися особисто керівники фракції — зокрема Давид Арахамія чи Андрій Мотовиловець.

Попри зібрані позитивні відповіді, Гончаренко заявляє, що навіть за найоптимістичніших підрахунків “Слузі народу” бракує голосів для ухвалення бюджету у власній фракції. Це може означати необхідність залучення підтримки інших парламентських сил або пошуку компромісів для забезпечення голосування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у Бішкеку заявив про намір розгорнути програму переозброєння армій країн–учасниць організації сучасними російськими зразками озброєння. Він наголосив, що йдеться про техніку, яку Москва вже застосовує у війні проти України та яку Кремль вважає “випробуваною в реальних бойових умовах”.
Путін підкреслив, що Росія планує й надалі посилювати військову співпрацю з державами ОДКБ, зосереджуючи увагу на підвищенні боєготовності їхніх національних контингентів та розвитку системи управління колективними силами. Кремль фактично пропонує партнерам оновити арсенали за рахунок російського озброєння, розширивши вплив Москви на військову інфраструктуру колишніх радянських республік.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51214
