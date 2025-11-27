Гончаренко: "Слуга народа" искала голоса в личных чатах, но все равно не насобирала

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуга народа" провела внутренний опрос о готовности поддержать проект государственного бюджета. По его словам, коммуникация проходила из-за индивидуальных сообщений в WhatsApp, а не в общих чатах. Сотрудники секретариата фракции обращались к каждому депутату отдельно с вопросом о намерении голосовать "за".
Опрос среди депутатов в WhatsApp показал провал
По словам Гончаренко, более ста народных депутатов ответили, что готовы поддержать документ. В то же время, значительная часть избранников проигнорировала запрос и не предоставила ответ. Именно эти депутаты, как отмечается, выражают раздражение тем, что к ним не обращались лично руководители фракции — в частности, Давид Арахамия или Андрей Мотовиловец.
Несмотря на собранные положительные ответы, Гончаренко заявляет, что даже при самых оптимистических подсчетах "Слуге народа" не хватает голосов для принятия бюджета в собственной фракции. Это может означать необходимость привлечения поддержки других парламентских сил или поиска компромиссов для обеспечения голосования.