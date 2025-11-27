logo

Гончаренко: "Слуга народа" искала голоса в личных чатах, но все равно не насобирала

Алексей Гончаренко заявил, что у “Слуги народа” нет достаточного количества голосов для принятия государственного бюджета, несмотря на внутренний опрос среди депутатов

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуга народа" провела внутренний опрос о готовности поддержать проект государственного бюджета. По его словам, коммуникация проходила из-за индивидуальных сообщений в WhatsApp, а не в общих чатах. Сотрудники секретариата фракции обращались к каждому депутату отдельно с вопросом о намерении голосовать "за".

Опрос среди депутатов в WhatsApp показал провал

По словам Гончаренко, более ста народных депутатов ответили, что готовы поддержать документ. В то же время, значительная часть избранников проигнорировала запрос и не предоставила ответ. Именно эти депутаты, как отмечается, выражают раздражение тем, что к ним не обращались лично руководители фракции — в частности, Давид Арахамия или Андрей Мотовиловец.

Несмотря на собранные положительные ответы, Гончаренко заявляет, что даже при самых оптимистических подсчетах "Слуге народа" не хватает голосов для принятия бюджета в собственной фракции. Это может означать необходимость привлечения поддержки других парламентских сил или поиска компромиссов для обеспечения голосования.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент России Владимир Путин во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке заявил о намерении развернуть программу перевооружения армий стран-участниц организации современными российскими образцами вооружения. Он подчеркнул, что речь идет о технике, которую Москва уже применяет в войне против Украины и которую Кремль считает "опробованной в реальных боевых условиях".
Путин подчеркнул, что Россия планирует и дальше усиливать военное сотрудничество с государствами ОДКБ, сосредотачивая внимание на повышении боеготовности их национальных контингентов и развитии системы управления коллективными силами. Кремль фактически предлагает партнерам обновить арсеналы за счет российского вооружения, расширив влияние Москвы на военную инфраструктуру бывших советских республик.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51214
