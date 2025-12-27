Гончаренко про ризики зустрічі Зеленського з Трампом

Рубрики
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом вже цієї неділі у Флориді.
Гончаренко про зустріч Трампа з Зеленським
За словами Гончаренка, він хотів би вірити у "різдвяне диво", однак не очікує, що ця зустріч призведе до швидкого прориву чи конкретних рішень. Депутат наголосив, що контекст і мета поїздки президента мають ключове значення.
На думку Гончаренка, Зеленський повинен їхати на цю зустріч із чітким завданням — добиватися миру для України та безпеки для українців, а не використовувати міжнародні контакти у власних політичних цілях під час війни.
Він також застеріг від ілюзій щодо миттєвих результатів, підкресливши, що навіть високорівневі переговори не гарантують швидких змін, особливо з огляду на складну ситуацію на фронті та міжнародну політичну динаміку.
Окремо Гончаренко звернув увагу на те, що будь-які переговори з американськими політиками в умовах війни повинні бути максимально прагматичними та спрямованими виключно на інтереси держави, а не на внутрішньополітичні перспективи окремих осіб.