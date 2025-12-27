logo_ukra

Гончаренко про ризики зустрічі Зеленського з Трампом
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко про ризики зустрічі Зеленського з Трампом

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про можливу зустріч президента України з Дональдом Трампом у Флориді та застеріг від завищених очікувань

27 грудня 2025, 20:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом вже цієї неділі у Флориді.

Гончаренко про ризики зустрічі Зеленського з Трампом

Гончаренко про зустріч Трампа з Зеленським

За словами Гончаренка, він хотів би вірити у "різдвяне диво", однак не очікує, що ця зустріч призведе до швидкого прориву чи конкретних рішень. Депутат наголосив, що контекст і мета поїздки президента мають ключове значення.

На думку Гончаренка, Зеленський повинен їхати на цю зустріч із чітким завданням — добиватися миру для України та безпеки для українців, а не використовувати міжнародні контакти у власних політичних цілях під час війни.

Він також застеріг від ілюзій щодо миттєвих результатів, підкресливши, що навіть високорівневі переговори не гарантують швидких змін, особливо з огляду на складну ситуацію на фронті та міжнародну політичну динаміку.

Окремо Гончаренко звернув увагу на те, що будь-які переговори з американськими політиками в умовах війни повинні бути максимально прагматичними та спрямованими виключно на інтереси держави, а не на внутрішньополітичні перспективи окремих осіб.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51774
