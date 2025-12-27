Гончаренко о рисках встречи Зеленского с Трампом

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом уже в это воскресенье во Флориде.

Гончаренко про встречу Трампа с Зеленским

По словам Гончаренко, он хотел бы верить в "рождественское чудо", однако не ожидает, что эта встреча приведет к быстрому прорыву или конкретным решениям. Депутат подчеркнул, что контекст и цель поездки президента имеют ключевое значение.

По мнению Гончаренко, Зеленский должен ехать на эту встречу с четкой задачей — добиваться мира для Украины и безопасности для украинцев, а не использовать международные контакты в своих политических целях во время войны.

Он также предостерег от иллюзий по поводу мгновенных результатов, подчеркнув, что даже высокоуровневые переговоры не гарантируют быстрых изменений, особенно учитывая сложную ситуацию на фронте и международную политическую динамику.

Отдельно Гончаренко обратил внимание на то, что любые переговоры с американскими политиками в условиях войны должны быть максимально прагматичны и направлены исключительно на интересы государства, а не на внутриполитические перспективы отдельных лиц.

