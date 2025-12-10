Гончаренко пояснив, чому вибори під час війни — пастка

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що майже половина його підписників підтримує ідею проведення виборів навіть попри воєнний стан. Він пояснив, чому це рішення може стати серйозною помилкою як з практичної, так і з політичної точки зору.

Гончаренко про вибори президента України

Гончаренко наголошує, що головна проблема полягає у фізичній неможливості забезпечити безпечний та справедливий виборчий процес. Україна не може гарантувати, що в день голосування не станеться масованої повітряної атаки, а виборці не опиняться в укриттях замість дільниць. За таких умов неможливо говорити про високу явку та довіру до результатів.

Окрема складність — голосування військових, які нині становлять значну частину населення. Організувати для них повноцінний виборчий процес, який відповідатиме міжнародним стандартам, зараз практично нереально. Подібні логістичні проблеми стосуються і українців за кордоном: консульства не здатні одночасно прийняти мільйони виборців.

Крім того, Гончаренко підкреслює, що під час воєнного стану політична конкуренція обмежена, а влада отримує значний медійний і адміністративний ресурс. Це створює нерівні умови для потенційних кандидатів і зміщує баланс на користь чинної влади. За його словами, багато політичних сил просто не матимуть можливості провести повноцінну кампанію.

Під питанням і міжнародне сприйняття таких виборів. Навіть якщо ключові партнери визнають результати, знайдуться держави, які скористаються ситуацією та поставлять під сумнів легітимність українського уряду. Росія, додає Гончаренко, буде першою, хто розкрутить тезу про "нелегітимну" владу.

Політик закликає зважити всі ризики й відповісти чесно: чи готова країна проводити вибори, які неможливо зробити безпечними, чесними та беззаперечними для всіх сторін.

