Гончаренко объяснил, почему выборы во время войны — ловушка

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что почти половина его подписчиков поддерживает идею проведения выборов даже несмотря на военное положение. Он объяснил, почему это решение может стать серьезной ошибкой как с практической, так и политической точки зрения.

Гончаренко про выборы президента Украины

Гончаренко отмечает, что главная проблема состоит в физической невозможности обеспечить безопасный и справедливый избирательный процесс. Украина не может гарантировать, что в день голосования не произойдет массированная воздушная атака, а избиратели не окажутся в укрытиях вместо участков. В таких условиях невозможно говорить о высокой явке и доверии к результатам.

Отдельная сложность — голосование военных, ныне составляющих значительную часть населения. Организовать для них полноценный избирательный процесс, отвечающий международным стандартам, сейчас практически нереально. Подобные логистические проблемы касаются и украинцев за границей: консульства не способны одновременно принять миллионы избирателей.

Кроме того, Гончаренко подчеркивает, что во время военного положения политическая конкуренция ограничена, а власти получают значительный медийный и административный ресурс. Это создает неравные условия для потенциальных кандидатов и смещает баланс в пользу действующей власти. По его словам, многие политические силы просто не будут иметь возможности провести полноценную кампанию.

Под вопросом и международное восприятие подобных выборов. Даже если ключевые партнеры признают результаты, найдутся государства, которые воспользуются ситуацией и сомневаются в легитимности украинского правительства. Россия, добавляет Гончаренко, будет первым, кто раскрутит тезис о "нелегитимной" власти.

Политик призывает взвесить все риски и ответить честно: готова ли страна проводить выборы, которые невозможно сделать безопасными, честными и бесспорными для всех сторон.

