Гончаренко объяснил, почему выборы во время войны — ловушка

Ткачова Марія
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что почти половина его подписчиков поддерживает идею проведения выборов даже несмотря на военное положение. Он объяснил, почему это решение может стать серьезной ошибкой как с практической, так и политической точки зрения.
Гончаренко про выборы президента Украины
Гончаренко отмечает, что главная проблема состоит в физической невозможности обеспечить безопасный и справедливый избирательный процесс. Украина не может гарантировать, что в день голосования не произойдет массированная воздушная атака, а избиратели не окажутся в укрытиях вместо участков. В таких условиях невозможно говорить о высокой явке и доверии к результатам.
Отдельная сложность — голосование военных, ныне составляющих значительную часть населения. Организовать для них полноценный избирательный процесс, отвечающий международным стандартам, сейчас практически нереально. Подобные логистические проблемы касаются и украинцев за границей: консульства не способны одновременно принять миллионы избирателей.
Кроме того, Гончаренко подчеркивает, что во время военного положения политическая конкуренция ограничена, а власти получают значительный медийный и административный ресурс. Это создает неравные условия для потенциальных кандидатов и смещает баланс в пользу действующей власти. По его словам, многие политические силы просто не будут иметь возможности провести полноценную кампанию.
Под вопросом и международное восприятие подобных выборов. Даже если ключевые партнеры признают результаты, найдутся государства, которые воспользуются ситуацией и сомневаются в легитимности украинского правительства. Россия, добавляет Гончаренко, будет первым, кто раскрутит тезис о "нелегитимной" власти.
Политик призывает взвесить все риски и ответить честно: готова ли страна проводить выборы, которые невозможно сделать безопасными, честными и бесспорными для всех сторон.