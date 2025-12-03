Гетманцев вимагає негайних звільнень: хто під прицілом

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що під час сьогоднішнього засідання фракції "Слуга народу", присвяченого бюджету, особливу увагу приділили темі очищення влади від фігур, які дискредитують державні інституції.

Гетманцев про звільнення керівництва Нацкомісії

Одним із ключових прикладів він назвав керівництво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За словами Гетманцева, Комісія за останні роки була втягнута у низку корупційних скандалів, дивних "новорічних відряджень" та дій, які фактично знищили її репутацію як фінансового регулятора.

Він заявив, що НКЦПФР перетворилась на карикатурний орган, який не має жодної реальної мети чи користі для ринку. Гетманцев порівняв Комісію з могильним каменем, що нагадує про ціну кумівства та дилетантства, яке привело до занепаду колись перспективного фондового ринку України.

Депутат наполягає, що волеві кадрові рішення потрібно ухвалити негайно, аби звільнити "альтернативно обдароване керівництво" та повернути державному органу хоч якусь дієздатність. "Треба дати можливість хлопцям встигнути до Санти", — іронічно зазначив він, натякаючи на терміновість відставки.

