Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что во время сегодняшнего заседания фракции "Слуга народа", посвященного бюджету, особое внимание уделили теме очищения власти от фигур, дискредитирующих государственные институции.

Гетманцев про увольнение руководителей Нацкомиссии

Одним из ключевых примеров он назвал руководство Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По словам Гетманцева, Комиссия за последние годы была вовлечена в ряд коррупционных скандалов, странных "новогодних командировок" и действий, фактически уничтоживших ее репутацию как финансового регулятора.

Он заявил, что НКЦБФР превратилась в карикатурный орган, не имеющий никакой реальной цели или пользы для рынка. Гетманцев сравнил Комиссию с могильным камнем, напоминающую о цене кумовства и дилетантства, которое привело к упадку некогда перспективного фондового рынка Украины.

Депутат настаивает, что волевые кадровые решения нужно принять немедленно, чтобы уволить "альтернативно одаренное руководство" и вернуть государственному органу хоть какую-нибудь дееспособность. "Нужно дать возможность ребятам успеть в Санту", — иронически отметил он, намекая на срочность отставки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Белгороде внезапно отменили концерты пропагандистского певца Шамана, которые должны состояться 3 и 4 декабря в ДК "Энергомаш". Сам артист заявил, что ему "сообщили о закрытии концертного зала" и якобы о подготовке "провокации со стороны ВСУ". По данным российского медиа Baza, территорию вокруг места проведения оцепили силовики.