Федоров ще змусить про себе говорити: озвучено несподівану заяву про нову посаду ексміністра

Після останніх кадрових рішень у Міністерстві оборони повернення Михайла Федорова на посаду очільника відомства наразі виглядає малоймовірним. Водночас у владі можуть запропонувати йому іншу роль, яка дозволить і надалі брати участь у реалізації проєктів, пов'язаних із сектором безпеки та оборони, заявив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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За його словами, повторне призначення Федорова міністром оборони навряд чи розглядається, однак це не означає його вихід із президентської команди.

Експерт звернув увагу, що варіант із посадою радника президента вже не актуальний, адже сам Федоров від нього відмовився. Водночас, за словами Чаленка, в Офісі президента можуть запропонувати інший формат співпраці, який передбачатиме реальний вплив на розвиток оборонної галузі.

Одним із можливих сценаріїв політолог назвав створення нової посади віцепрем'єр-міністра з питань безпеки та оборони. На його думку, таке призначення може відбутися одночасно з призначенням нового керівника Міністерства оборони.

Ще одним варіантом Чаленко вважає можливе призначення Федорова керівником "Укроборонпрому" після зміни нинішнього менеджменту. Однак він наголосив, що після корпоратизації державного концерну така посада заповнюється за конкурсною процедурою та потребує погодження наглядової ради.

Політолог переконаний, що нинішня ситуація не свідчить про відсторонення Федорова від процесів ухвалення рішень. Навпаки, за його оцінкою, для нього продовжують шукати новий формат роботи в системі державного управління.

Водночас остаточне рішення залежатиме від кількох факторів. Насамперед від того, чи погодиться сам Федоров залишитися в команді президента Володимира Зеленського та яку сферу відповідальності йому запропонують. Від цього також залежить, чи зможе він продовжити реалізацію реформ і проєктів, пов'язаних із розвитком оборонного сектору України.

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