Федоров еще заставит о себе говорить: озвучено неожиданное заявление о новой должности экс-министра

После последних кадровых решений в Министерстве обороны возвращение Михаила Федорова на должность главы ведомства пока выглядит маловероятным. В то же время во власти могут предложить ему другую роль, которая позволит и дальше участвовать в реализации проектов, связанных с сектором безопасности и обороны, заявил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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По его словам, повторное назначение Федорова министром обороны вряд ли рассматривается, однако это не означает его выхода из президентской команды.

Эксперт обратил внимание, что вариант с должностью советника президента уже не актуален, ведь сам Федоров от него отказался. В то же время, по словам Чаленко, в Офисе президента могут предложить другой формат сотрудничества, предусматривающий реальное влияние на развитие оборонной отрасли.

Одним из возможных сценариев политолог назвал создание новой должности вице-премьер-министра по вопросам безопасности и обороны. По его мнению, такое назначение может состояться одновременно с назначением нового руководителя Министерства обороны.

Еще одним вариантом Чаленко считает возможное назначение Федорова руководителем "Укроборонпрома" после смены нынешнего менеджмента. Однако он подчеркнул, что после корпоратизации государственного концерна такая должность заполняется по конкурсной процедуре и требует согласования наблюдательного совета.

Политолог убежден, что нынешняя ситуация не свидетельствует об отстранении Федорова от принятия решений. Напротив, по его оценке, для него продолжают искать новый формат работы в системе государственного управления.

В то же время, окончательное решение будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, согласится ли сам Федоров остаться в команде президента Владимира Зеленского и какую сферу ответственности ему предложат. От этого также зависит, сможет ли он продолжить реализацию реформ и проектов, связанных с развитием оборонного сектора Украины.

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