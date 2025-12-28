Федір Веніславський про вибори президента України: які умови потрібні

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що проведення президентських виборів під час активних бойових дій є нереальним і небезпечним. Про це він сказав в ефірі Radio NV, коментуючи дискусії щодо можливості голосування в умовах війни.

Федір Веніславський про вибори президента України

За словами Веніславського, ключовою умовою будь-яких виборів є безпека громадян. Обстріли, ракетні атаки та повітряні тривоги роблять неможливим нормальне функціонування виборчих дільниць, а отже — і реалізацію виборчого права.

Він зазначив, що у разі завершення бойових дій або укладення мирної угоди парламент зможе знайти політичний і юридичний консенсус щодо організації виборів. Водночас навіть після припинення вогню перед державою постане низка надзвичайно складних викликів.

Один із головних — голосування українців за кордоном. Наразі, згідно з чинним законодавством, громадяни можуть голосувати лише в дипломатичних установах України: посольствах і консульствах. Але така система не розрахована на нинішні масштаби міграції.

За різними оцінками, за межами України перебуває від 5 до майже 10 мільйонів громадян. Забезпечити для такої кількості людей можливість фізично приїхати до дипломатичних установ і проголосувати — фактично неможливо. Жодне консульство чи посольство не має ні приміщень, ні персоналу для обслуговування такого потоку виборців.

Окремою проблемою Веніславський назвав участь у виборах військовослужбовців. Значна частина Збройних сил перебуває безпосередньо в зоні бойових дій, що унеможливлює стандартну процедуру голосування без ризику для життя та виконання бойових завдань.

Таким чином, питання виборів упирається не лише в політичну волю, а й у відсутність безпечних та технічно реалістичних механізмів для участі мільйонів громадян. Без розв’язання цих проблем проведення виборів, за словами нардепа, залишатиметься неможливим.

