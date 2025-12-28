logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Федір Веніславський про вибори президента України: які умови потрібні
commentss НОВИНИ Всі новини

Федір Веніславський про вибори президента України: які умови потрібні

Проведення виборів в Україні можливе лише після створення безпечних умов, адже війна та мільйони громадян за кордоном роблять голосування технічно і фізично неможливим

28 грудня 2025, 00:49
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що проведення президентських виборів під час активних бойових дій є нереальним і небезпечним. Про це він сказав в ефірі Radio NV, коментуючи дискусії щодо можливості голосування в умовах війни.

Федір Веніславський про вибори президента України: які умови потрібні

Федір Веніславський про вибори президента України

За словами Веніславського, ключовою умовою будь-яких виборів є безпека громадян. Обстріли, ракетні атаки та повітряні тривоги роблять неможливим нормальне функціонування виборчих дільниць, а отже — і реалізацію виборчого права.

Він зазначив, що у разі завершення бойових дій або укладення мирної угоди парламент зможе знайти політичний і юридичний консенсус щодо організації виборів. Водночас навіть після припинення вогню перед державою постане низка надзвичайно складних викликів.

Один із головних — голосування українців за кордоном. Наразі, згідно з чинним законодавством, громадяни можуть голосувати лише в дипломатичних установах України: посольствах і консульствах. Але така система не розрахована на нинішні масштаби міграції.

За різними оцінками, за межами України перебуває від 5 до майже 10 мільйонів громадян. Забезпечити для такої кількості людей можливість фізично приїхати до дипломатичних установ і проголосувати — фактично неможливо. Жодне консульство чи посольство не має ні приміщень, ні персоналу для обслуговування такого потоку виборців.

Окремою проблемою Веніславський назвав участь у виборах військовослужбовців. Значна частина Збройних сил перебуває безпосередньо в зоні бойових дій, що унеможливлює стандартну процедуру голосування без ризику для життя та виконання бойових завдань.

Таким чином, питання виборів упирається не лише в політичну волю, а й у відсутність безпечних та технічно реалістичних механізмів для участі мільйонів громадян. Без розв’язання цих проблем проведення виборів, за словами нардепа, залишатиметься неможливим.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила тривожні дані: алкоголь є причиною приблизно третини всіх смертей від травм у Європі. За оцінками експертів, жодна інша психоактивна речовина не має настільки масштабного та системного впливу на смертність у регіоні.



Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zelenskiy-i-tramp-obgovoryat-dva-klyuchovih-pitannya-mirnogo-planu-venislavskiy-novini-ukrajini-50571615.html?utm_source=telegram
