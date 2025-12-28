Федор Вениславский о выборах президента Украины: какие условия нужны

Рубрики
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что проведение президентских выборов во время активных боевых действий нереально и опасно. Об этом он сказал в эфире Radio NV , комментируя дискуссии о возможности голосования в условиях войны.
Федор Вениславский про выборы президента Украины
По словам Вениславского, ключевым условием любых выборов является безопасность граждан. Обстрелы, ракетные атаки и воздушные тревоги делают невозможным нормальное функционирование избирательных участков, а значит, и реализацию избирательного права.
Он отметил, что в случае завершения боевых действий или заключения мирного соглашения парламент сможет найти политический и юридический консенсус по организации выборов. В то же время, даже после прекращения огня перед государством предстанет ряд чрезвычайно сложных вызовов.
Один из главных – голосование украинцев за границей. В настоящее время, согласно действующему законодательству, граждане могут голосовать только в дипломатических учреждениях Украины: посольствах и консульствах. Но подобная система не рассчитана на нынешние масштабы миграции.
По разным оценкам, за пределами Украины находится от 5 до 10 миллионов граждан. Обеспечить для такого количества людей возможность физически приехать в дипломатические учреждения и проголосовать фактически невозможно. Ни у консульства или посольства нет ни помещений, ни персонала для обслуживания такого потока избирателей.
Отдельной проблемой Вениславский назвал участие в выборах военнослужащих. Значительная часть Вооруженных сил находится непосредственно в зоне боевых действий, что делает невозможным стандартную процедуру голосования без риска для жизни и выполнения боевых задач.
Таким образом, вопрос выборов упирается не только в политическую волю, но и в отсутствие безопасных и технически реалистических механизмов для участия миллионов граждан. Без решения этих проблем проведение выборов, по словам нардепа, будет оставаться невозможным.