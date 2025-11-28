Ермака спасти невозможно: в Слуге народа шокировали заявлением

Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, комментируя обыски НАБУ и САП у главы Офиса президента Андрея Ермака, намекнул, что этого уже не спасти и Владимиру Зеленскому правильно было бы подумать о сохранении собственного имени. Об этом политик написал у себя в Facebook.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Пару раз в своей жизни мне приходилось говорить подчиненным – я понимаю, что есть соблазн и возможность, что к Вашей руке что-то прилипнет: так вот – я не буду говорить банальные вещи, запрещать запрещенное и т.д. Ермака спасти невозможно", – написал Богдан Яременко.

По его словам, еще пару часов промедлений и последующее президентство, как и доброе имя Владимира Зеленского, будут принесены в жертву попыткам спасти Андрея Ермака.

"Нет такой дружбы, которая стоила бы хорошего имени", – высказался нардеп.

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале 28 ноября.

Читайте на портале "Комментарии" — в НАБУ и САП официально подтвердили обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Там заявили, что "совершают следственные действия (обыски)". Они санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали обещают обнародовать позже.

В то же время журналист издания Financial Times Кристофер Миллер считает, что обыски дома у Ермака связаны с расследованием по делу "Мидас". Об этом он написал в сети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – обыски НАБУ и САП у руководителя Офиса президента Андрея Ермака показывают, что в Украине действительно действуют антикоррупционные органы, и они должным образом выполняют свою работу.

Такую позицию ЕС высказали представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье.