Ермака спасти невозможно: в Слуге народа шокировали заявлением

Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, комментируя обыски НАБУ и САП у главы Офиса президента Андрея Ермака, намекнул, что этого уже не спасти и Владимиру Зеленскому правильно было бы подумать о сохранении собственного имени. Об этом политик написал у себя в Facebook.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
По его словам, еще пару часов промедлений и последующее президентство, как и доброе имя Владимира Зеленского, будут принесены в жертву попыткам спасти Андрея Ермака.
Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале 28 ноября.
Читайте на портале "Комментарии" — в НАБУ и САП официально подтвердили обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Там заявили, что "совершают следственные действия (обыски)". Они санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали обещают обнародовать позже.
В то же время журналист издания Financial Times Кристофер Миллер считает, что обыски дома у Ермака связаны с расследованием по делу "Мидас". Об этом он написал в сети X.
Также издание "Комментарии" сообщало – обыски НАБУ и САП у руководителя Офиса президента Андрея Ермака показывают, что в Украине действительно действуют антикоррупционные органы, и они должным образом выполняют свою работу.
Такую позицию ЕС высказали представители Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье.