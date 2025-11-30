Єрмак про відставку, обшуки і Женевський план: що він сказав вперше

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак уперше публічно висловився щодо своєї відставки, наголосивши, що зберігає дружні стосунки із президентом Володимиром Зеленським і не відчуває жодних образ через втрату посади. Він підкреслив, що їхня особиста дружба існувала до його роботи в ОП і триватиме після завершення каденції.

Коментар Єрмака після відставки

Єрмак також розповів про результати переговорів української делегації в Женеві. За його словами, команді вдалося домогтися корекції американського мирного плану, який раніше містив 28 пунктів і був більш вигідним для Москви. Він заявив, що цей документ у попередньому вигляді більше не існує, а сторони наблизилися до узгодження позицій, попри кілька складних питань, які ще потребують домовленостей. Єрмак запевнив, що президент Зеленський не підпише жодного рішення, яке не відповідає інтересам України.

Перед відставкою Єрмака в його домі проводили обшуки НАБУ та САП. Офіційної підстави правоохоронці не озвучували, але нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Єрмак фігурує на так званих "плівках Міндіча" під кодовим ім’ям "Алі Баба".

Тим часом Зеленський призначив нового очільника української делегації на перемовини зі США та РФ. Цю роль тепер виконуватиме секретар РНБО Рустем Умєров.

