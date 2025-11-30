logo

Ермак об отставке, обыске и Женевском плане: что он сказал впервые
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак об отставке, обыске и Женевском плане: что он сказал впервые

Андрей Ермак впервые прокомментировал свою отставку и заявил, что не имеет обид на президента Зеленского и продолжает работать над коррекцией мирного плана США

30 ноября 2025, 01:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак впервые публично высказался по поводу своей отставки, подчеркнув, что сохраняет дружеские отношения с президентом Владимиром Зеленским и не испытывает никаких обид из-за потери должности. Он подчеркнул, что их личная дружба существовала до его работы в ОП и будет продолжаться после завершения каденции.

Ермак об отставке, обыске и Женевском плане: что он сказал впервые

Комментарий Ермака после отставки

Ермак также рассказал о результатах переговоров украинской делегации в Женеве. По его словам, команде удалось добиться коррекции американского мирного плана, ранее содержавшего 28 пунктов и более выгодного для Москвы. Он заявил, что этот документ в предыдущем виде больше не существует, а стороны приблизились к согласованию позиций, несмотря на несколько сложных вопросов, которые еще нуждаются в договоренностях. Ермак заверил, что президент Зеленский не подпишет ни одно решение, не отвечающее интересам Украины.

Перед отставкой Ермака в его доме проводились обыски НАБУ и САП. Официальное основание правоохранители не озвучивали, но нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

Тем временем Зеленский назначил нового главу украинской делегации на переговоры с США и РФ. Эту роль теперь будет выполнять секретарь СНБО Рустем Умеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а вторитетное американское издание The Wall Street Journal обнародовало подробности кулуарных переговоров, в которых представитель Кремля Дмитриев пытался установить контакт со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом. По данным источников, россиянин предлагал Вашингтону широкое экономическое партнерство после завершения войны против Украины, фактически используя обещания будущих доходов как способ влияния.



Источник: https://t.me/babel/78075
