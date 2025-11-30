Ермак об отставке, обыске и Женевском плане: что он сказал впервые

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак впервые публично высказался по поводу своей отставки, подчеркнув, что сохраняет дружеские отношения с президентом Владимиром Зеленским и не испытывает никаких обид из-за потери должности. Он подчеркнул, что их личная дружба существовала до его работы в ОП и будет продолжаться после завершения каденции.

Комментарий Ермака после отставки

Ермак также рассказал о результатах переговоров украинской делегации в Женеве. По его словам, команде удалось добиться коррекции американского мирного плана, ранее содержавшего 28 пунктов и более выгодного для Москвы. Он заявил, что этот документ в предыдущем виде больше не существует, а стороны приблизились к согласованию позиций, несмотря на несколько сложных вопросов, которые еще нуждаются в договоренностях. Ермак заверил, что президент Зеленский не подпишет ни одно решение, не отвечающее интересам Украины.

Перед отставкой Ермака в его доме проводились обыски НАБУ и САП. Официальное основание правоохранители не озвучивали, но нардеп Ярослав Железняк заявлял, что Ермак фигурирует на так называемых "пленках Миндича" под кодовым именем "Али Баба".

Тем временем Зеленский назначил нового главу украинской делегации на переговоры с США и РФ. Эту роль теперь будет выполнять секретарь СНБО Рустем Умеров.

