Ексголова КСУ заявив, що в Україні відсутній конституційний контроль за законами

Колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що Конституційний суд як інституція сьогодні фактично не існує і був свідомо доведений до "мертвого стану" владою. Про це він сказав в інтерв’ю, повідомляє "Телеграф"

Олександр Тупицький (фото з відкритих джерел)

"Конституційна інституція на сьогоднішній день не існує, тому що вона не виконує своїх практичних завдань", – каже Тупицький, покладаючи відповідальність за це насамперед на Офіс президента.

За його словами, в країні відсутній конституційний контроль за законами, ухваленими парламентом, зокрема щодо дотримання прав людини та легітимності вищих органів влади.

Окремо він розкритикував практику ухвалення рішень РНБО та введення їх у дію указами президента, назвавши Раду нацбезпеки і оборони "консультативним органом", рішення якого, на його думку, не мають замінювати інституційні механізми.

Також ексголова КСУ заявив, що вважає нинішню ситуацію в Україні кризою влади, яка, за його версією, почалася ще у 2019 році, а не "конституційною кризою" 2020 року. Виходом він назвав "політичне перезавантаження" у конституційний, еволюційний спосіб і активніші дії парламенту.

Наприкінці розмови Тупицький заявив про готовність свідчити міжнародним і українським правоохоронним органам.

"Якщо мені буде забезпечена безпека і безпека моєї сім’ї, то так… Є докази певні, є обґрунтування", – сказав він.