logo

BTC/USD

91843

ETH/USD

3010.63

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Эксглава КСУ заявил, что в Украине отсутствует конституционный контроль за законами
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксглава КСУ заявил, что в Украине отсутствует конституционный контроль за законами

Александр Тупицкий заявил, что Конституционный суд как институт сегодня фактически не существует в Украине

2 декабря 2025, 19:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Станислав Молчанов

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что Конституционный суд как институция сегодня фактически не существует и был сознательно доведен до "мертвого состояния" властью. Об этом он сказал в интервью, сообщает "Телеграф"

Эксглава КСУ заявил, что в Украине отсутствует конституционный контроль за законами

Александр Тупицкий (фото из открытых источников)

"Конституционный институт на сегодняшний день не существует, потому что он не выполняет своих практических задач", — говорит Тупицкий, возлагая ответственность за это прежде всего на Офис президента.

По его словам, в стране отсутствует конституционный контроль за законами, принятыми парламентом, в частности, по соблюдению прав человека и легитимности высших органов власти.

Отдельно он подверг критике практику принятия решений СНБО и введение их в действие указами президента, назвав Совет нацбезопасности и обороны "консультативным органом", решения которого, по его мнению, не должны заменять институциональные механизмы.

Также экспредседатель КСУ заявил, что считает нынешнюю ситуацию в Украине кризисом власти, который, по его версии, начался еще в 2019 году, а не "конституционным кризисом" 2020 года. Выходом он назвал "политическую перезагрузку" конституционным, эволюционным способом и более активными действиями парламента.

В конце разговора Тупицкий заявил о готовности свидетельствовать международным и украинским правоохранительным органам.

"Если мне будет обеспечена безопасность и безопасность моей семьи, то да… Есть доказательства определенные, есть обоснование", – сказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/publikacii/2025-12-02/5927043-v-ukraini-vidsutniy-konstitutsiyniy-kontrol-za-zakonami-eksgolova-ksu-tupitskiy
Теги:

Новости

Все новости