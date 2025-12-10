Єдиною заявою Коломойського мала стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло, – експерт

Рубрики
Ткачова Марія
"Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", – написав він.
Ігор Коломойський
Експерт нагадав, що "заслуг" у Коломойського – мінімум на один пожиттєвийтермін увʼязнення. Одне з обвинувачень, за словами Постернака, якраз і єзамовне вбивство.
Зокрема експерт, нагадав про замовлення вбивства юриста. За його словами, слідство заявляє, що олігарх нібито хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий. Також, зазначив експерт, Коломойський разом з Боголюбовим шляхом махінацій вивели через Приватбанк мінімум десятки мільярдів гривень українців.
"Місяць тому високий суд Англії визнав Ігоря Валерійовича винним і зобов’язав повернути Україні $3 млрд. Нагадаю, Приватбанк колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші. Почався б хаос", – повідомив він.
Окрім того, написав експерт, у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти"Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн. Тут його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.
Також, зазначив Постернак, Коломойського розшукують у Сполучених Штатах.Міністерство юстиції США, за його словами, звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).
"Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини – проти народу України", – наголосив він.
Як повідомлялося, сьогодні Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що волонтер і публічний коментатор Ігор Лаченков опублікував жорстку заяву щодо Ігоря Коломойського, назвавши бізнесмена "символом корупції, рейдерства та грабунку". За його словами, справа ПриватБанку вже давно доводить масштаби зловживань, про які йдеться, а сам Коломойський, попри публічний образ мемної фігури, не повинен сприйматися як авторитет чи позитивний персонаж.