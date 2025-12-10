Єдиною заявою Коломойського мала стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло, – експерт

"Людина, яка, за даними купи кримінальних проваджень, десятиріччями обкрадала Україну на десятки мільярдів доларів, запрошує журналістів послухати свої заяви. Але насправді єдиною заявою Коломойського має стати явка з повинною та каяття перед народом України за заподіяне зло. Ось таку заяву українці чекають від Коломойського", – написав він.

Ігор Коломойський

Експерт нагадав, що "заслуг" у Коломойського – мінімум на один пожиттєвийтермін увʼязнення. Одне з обвинувачень, за словами Постернака, якраз і єзамовне вбивство.



Зокрема експерт, нагадав про замовлення вбивства юриста. За його словами, слідство заявляє, що олігарх нібито хотів з допомогою юриста змінити документи про збори акціонерів запорізького комбінату "Дніпроспецсталь" у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий. Також, зазначив експерт, Коломойський разом з Боголюбовим шляхом махінацій вивели через Приватбанк мінімум десятки мільярдів гривень українців.











"Місяць тому високий суд Англії визнав Ігоря Валерійовича винним і зобов’язав повернути Україні $3 млрд. Нагадаю, Приватбанк колись належав Коломойському і якби держава не націоналізувала його, мільйони українців втратили б свої гроші. Почався б хаос", – повідомив він.

Окрім того, написав експерт, у справах "Укрнафти" та "Укртатнафти"Коломойський заволодів понад 3,3 млрд грн. Тут його звинувачують у привласненні майна, незаконних діях з банківськими документами, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні.



Також, зазначив Постернак, Коломойського розшукують у Сполучених Штатах.Міністерство юстиції США, за його словами, звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах (справи за законом RICO про організовану злочинність).



"Це лише деякі обвинувачення за той час, коли Україна тонула у крові своїх захисників, захищаючись від росії. Всі злочини відбувалися, коли рідне місто олігарха Дніпро поступово стало прифронтовим і зараз його земляки гинуть сотнями щомісяця. Ці злочини – проти народу України", – наголосив він.



Як повідомлялося, сьогодні Ігор Коломойський зробив у суді заяву про те, що одного із фігурантів справи про корупцію в енергетиці намагалися вбити в Ізраїлі.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що волонтер і публічний коментатор Ігор Лаченков опублікував жорстку заяву щодо Ігоря Коломойського, назвавши бізнесмена "символом корупції, рейдерства та грабунку". За його словами, справа ПриватБанку вже давно доводить масштаби зловживань, про які йдеться, а сам Коломойський, попри публічний образ мемної фігури, не повинен сприйматися як авторитет чи позитивний персонаж.