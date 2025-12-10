Единственным заявлением Коломойского должна была стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло, – эксперт

"Человек, который, по данным кучи уголовных производств, десятилетиями обворовывал Украину на десятки миллиардов долларов, приглашает журналистов послушать свои заявления. Но на самом деле единственным заявлением Коломойского должна стать явка с повинной и раскаяние перед народом Украины за причиненное зло. Вот такое заявление украинцы ждут от Коломойского", – написал он.

Игорь Коломойский

Эксперт напомнил, что "заслуг" у Коломойского – минимум на один пожизненный срок заключения. Одно из обвинений, по словам Постернака, как раз и есть заказное убийство.

В частности, эксперт напомнил о заказе убийства юриста. По его словам, следствие заявляет, что олигарх якобы хотел с помощью юриста изменить документы о собрании акционеров запорожского комбината "Днепроспецсталь" в своих интересах, но тот отказался, за что был убит. Также, отметил эксперт, Коломойский вместе с Боголюбовым путём махинаций вывели через Приватбанк минимум десятки миллиардов гривен украинцев.











"Месяц назад высокий суд Англии признал Игоря Валерьевича виновным и обязал вернуть Украине $3 млрд. Напомню, Приватбанк когда-то принадлежал Коломойскому и если бы государство не национализировало его, миллионы украинцев потеряли бы свои деньги. Начался бы хаос", – сообщил он.

Кроме того, написал эксперт, в делах "Укрнафты" и "Укртатнафты"Коломойский завладел более чем 3,3 млрд грн. Здесь он обвиняется в присвоении имущества, незаконных действиях с банковскими документами, отмывании имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.



Также, отметил Постернак, Коломойский разыскивается в Соединенных Штатах. Министерство юстиции США, по его словам, обвиняет олигарха в использовании украденных из банка средств для покупки недвижимости и металлургических заводов в Штатах (дела по закону RICO об организованной преступности).



"Это лишь некоторые обвинения за то время, когда Украина тонула в крови своих защитников, защищаясь от россии. Все преступления совершались, когда родной город олигарха Днепр постепенно стал прифронтовым, и сейчас его земляки погибают сотнями ежемесячно. Эти преступления – против народа Украины", – подчеркнул эксперт.



Как сообщалось, сегодня Игорь Коломойский сделал в суде заявление о том, что одного из фигурантов дела о коррупции в энергетике пытались убить в Израиле.



Напоминаем, раннее портал "Комментарии" уведомлял о том, что волонтер и публичный комментатор Игорь Лаченков опубликовал жесткое заявление по Игорю Коломойскому, назвав бизнесмена "символом коррупции, рейдерства и грабежа". По его словам, дело ПриватБанка уже давно доказывает масштабы злоупотреблений, о которых идет речь, а сам Коломойский, несмотря на публичный образ мемной фигуры, не должен восприниматься как авторитет или положительный персонаж.