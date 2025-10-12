"Є спроби зняти Буданова і Малюка": що відбувається у владних колах

У вищих ешелонах української влади можуть відбуватися кадрові маневри, спрямовані на зміну керівництва силових структур. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв.

Кирило Буданов Василь Малюк. Фото з відкритих джерел

Володимир Ар’єв в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що останнім часом активізувалися розмови про можливе усунення з посад начальника ГУР Кирила Буданова та голови Служби безпеки України Василя Малюка. Депутат вважає, що ці процеси не мають системного характеру, а є частиною короткострокової тактики, спрямованої на вплив на президента Володимира Зеленського.

"Насправді вважати, що в певних владних колах існує якась стратегія, це помилково. Насправді стратегія називається "доживемо до понеділка". Горизонти планування — якщо є один тиждень, то це дуже довго і добре", — зазначив Ар’єв.

Нардеп стверджує, що у владній верхівці формується система короткотермінових дій, покликана змусити президента реагувати на інформаційні хвилі та політичні плітки. За словами Ар’єва, плітки про політичні амбіції різних посадовців, зокрема Буданова, Малюка чи ексголовнокомандувача Валерія Залужного, використовуються для створення тиску на главу держави.

"Є зараз активні рухи, спроби зняти Кирила Буданова. Є спроби зараз замінити і Василя Малюка. Про це уже активно говорять. І тому, в принципі, тут є кумулятивний ефект. Не факт, що саме об'єктом є Залужний", — пояснив нардеп.

Ар’єв додав, що ім’я Залужного "завжди викликає роздратування в першому кабінеті країни". Нардеп вважає, коли президент отримує добірки з рейтингами лідерів силових структур, це може впливати на його емоційний стан і, зрештою, на ухвалення кадрових рішень.

