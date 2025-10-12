"Есть попытки снять Буданова и Малюка": что происходит во властных кругах

В высших эшелонах украинской власти могут проходить кадровые маневры, направленные на смену руководства силовых структур. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Кирилл Буданов Василий Малюк. Фото из открытых источников

Владимир Арьев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в последнее время активизировались разговоры о возможном отстранении от должностей начальника ГУР Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Депутат считает, что эти процессы не носят системный характер, а являются частью краткосрочной тактики, направленной на влияние на президента Владимира Зеленского.

"На самом деле считать, что в определенных властных кругах существует какая-то стратегия, это ошибочно. На самом деле стратегия называется "доживем до понедельника". Горизонт планирования – если есть одна неделя, то это очень долго и хорошо", – отметил Арьев.

Нардеп утверждает, что во властной верхушке формируется система краткосрочных действий, призванная заставить президента реагировать на информационные волны и политические сплетни. По словам Арьева, сплетни о политических амбициях разных должностных лиц, в частности Буданова, Малюка или экс-головнокомандующего Валерия Залужного, используются для создания давления на главу государства.

"Есть сейчас активные движения, попытки снять Кирилла Буданова. Есть попытки сейчас заменить и Василия Малюка. Об этом уже активно говорят. И потому, в принципе, здесь есть кумулятивный эффект. Не факт, что именно объектом является Залужный", – пояснил нардеп.

Арьев добавил, что имя Залужного "всегда вызывает раздражение в первом кабинете страны". Нардеп считает, когда президент получает подборки с рейтингами лидеров силовых структур, это может влиять на его эмоциональное состояние и, наконец, на принятие кадровых решений.

