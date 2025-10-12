logo

Главная Новости Политика Украины 2025 "Есть попытки снять Буданова и Малюка": что происходит во властных кругах
"Есть попытки снять Буданова и Малюка": что происходит во властных кругах

Депутат Владимир Арьев заявил, что во властных кругах продолжаются попытки снять Буданова и Малыша. По его словам, это часть информационного давления на президента Зеленского.

12 октября 2025, 15:33
В высших эшелонах украинской власти могут проходить кадровые маневры, направленные на смену руководства силовых структур. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Есть попытки снять Буданова и Малюка": что происходит во властных кругах

Кирилл Буданов Василий Малюк. Фото из открытых источников

Владимир Арьев в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в последнее время активизировались разговоры о возможном отстранении от должностей начальника ГУР Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Депутат считает, что эти процессы не носят системный характер, а являются частью краткосрочной тактики, направленной на влияние на президента Владимира Зеленского.

"На самом деле считать, что в определенных властных кругах существует какая-то стратегия, это ошибочно. На самом деле стратегия называется "доживем до понедельника". Горизонт планирования – если есть одна неделя, то это очень долго и хорошо", – отметил Арьев.

Нардеп утверждает, что во властной верхушке формируется система краткосрочных действий, призванная заставить президента реагировать на информационные волны и политические сплетни. По словам Арьева, сплетни о политических амбициях разных должностных лиц, в частности Буданова, Малюка или экс-головнокомандующего Валерия Залужного, используются для создания давления на главу государства.

"Есть сейчас активные движения, попытки снять Кирилла Буданова. Есть попытки сейчас заменить и Василия Малюка. Об этом уже активно говорят. И потому, в принципе, здесь есть кумулятивный эффект. Не факт, что именно объектом является Залужный", – пояснил нардеп.

Арьев добавил, что имя Залужного "всегда вызывает раздражение в первом кабинете страны". Нардеп считает, когда президент получает подборки с рейтингами лидеров силовых структур, это может влиять на его эмоциональное состояние и, наконец, на принятие кадровых решений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы выборы прошли в 2025 году, то за пост президента Украины боролись Зеленский и Залужный.

Также "Комментарии" писали, что Буданов ответил на вопрос, пойдет ли он в политику.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
