Два нових міністра України: хто очолив посади

Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення щодо тимчасового керівництва двох ключових міністерств після відставок, підтриманих парламентом.

Нові міністри України Людмила Сугак та Артем Некрасов

Міністерство юстиції

Виконувачкою обов’язків міністра юстиції стала Людмила Сугак.

До цього вона обіймала посаду заступниці міністра з питань європейської інтеграції та працювала в команді Германа Галущенка.



Призначення відбулося після того, як Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення Галущенка. Рішення підтримали 323 депутати. Тепер Сугак виконуватиме обов’язки керівника міністерства до визначення нового очільника.



Міністерство енергетики



В.о. міністра енергетики призначено першого заступника міністра Артема Некрасова. Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні.



Некрасов наголосив, що бере на себе повну відповідальність за роботу енергетичної системи у період найскладнішого в історії України опалювального сезону. Серед ключових пріоритетів він назвав стабільну роботу енергосистеми, підвищення прозорості управлінських процесів, відновлення довіри до міністерства, активну взаємодію з міжнародними партнерами та залучення ресурсів для ремонту й відновлення пошкоджених об’єктів.

Обидва міністерства працюватимуть у режимі тимчасового керівництва до того моменту, поки уряд та Верховна Рада не визначаться з новими міністрами.

