Два новых министра Украины: кто возглавил должности

Кабинет Министров принял кадровые решения по временному руководству двух ключевых министерств после отставок, поддержанных парламентом.

Новые министры Украины Людмила Сугак и Артем Некрасов

Министерство юстиции

Исполняющим обязанности министра юстиции стала Людмила Сугак.

До этого она занимала должность заместителя министра по европейской интеграции и работала в команде Германа Галущенко.



Назначение состоялось после того, как Верховная Рада 19 ноября проголосовала за увольнение Галущенко. Решение поддержали 323 депутата. Теперь Сугак будет исполнять обязанности руководителя министерства до определения нового руководителя.



Министерство энергетики



И.о. министра энергетики назначен первый заместитель министра Артем Некрасов. Соответствующее решение правительство приняло сегодня.



Некрасов подчеркнул, что берет на себя полную ответственность за работу энергетической системы в период сложнейшего в истории Украины отопительного сезона. Среди ключевых приоритетов он назвал стабильную работу энергосистемы, повышение прозрачности управленческих процессов, возобновление доверия к министерству, активное взаимодействие с международными партнерами и привлечение ресурсов для ремонта и восстановления поврежденных объектов.

Оба министерства будут работать в режиме временного руководства до тех пор, пока правительство и Верховная Рада не определятся с новыми министрами.

