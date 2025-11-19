Судьба коррупционера Галущенко уже определена: Рада приняла срочное решение

Верховная Рада Украины одобрила отставку министра юстиции Германа Галущенко. За его увольнение проголосовали 323 депутата.

Фото: из открытых источников

В принятом постановлении №14217 отмечено, что отставка состоялась в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины, которая дает парламенту право решать вопрос об увольнении членов Кабинета Министров.

В пояснительных материалах к постановлению Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики отметил, что 12 ноября 2025 г. в парламент поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке Галущенко. В представлении конкретные причины увольнения не были указаны.

11 ноября НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров лиц, причастных к масштабному хищению средств в АО "Энергоатом". Среди них, вероятно, зафиксированы и разговоры Галущенко, занимавшего в то время должность министра энергетики, а ныне — министра юстиции. Эти записи свидетельствуют об участии в коррупционных схемах.

После публикации аудиозаписей, 12 ноября, на внеочередном заседании правительства было принято решение о временном отстранении Галущенко от обязанностей министра юстиции. Выполнение его обязанностей было поручено заместителю министра по вопросам европейской интеграции Людмиле Сугак. Одновременно премьер-министр подала в парламент соответствующее представление об увольнении.

Сам Галущенко заявил, что не удерживается за должностью. Он добавил, что отстранение на время расследования является цивилизованным и правильным шагом и пообещал отстаивать свою позицию исключительно в правовом поле.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле отреагировали на публикацию Axios, в которой утверждалось, что Соединенные Штаты и Российская Федерация якобы в закрытом формате работают над потенциальным планом прекращения российско-украинской войны. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, в котором фактически опроверг информацию о каких-либо ощутимых сдвигах в этом направлении, подчеркнув, что говорить о реальном прогрессе пока нет оснований.