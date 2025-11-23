logo_ukra

Для Рустема Умєрова готується підозра
Для Рустема Умєрова готується підозра

Гончаренко заявив, що НАБУ нібито підготувало підозру Рустему Умєрову у розкраданні державних коштів

23 листопада 2025, 12:30
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив заяву, у якій стверджує, що Національне антикорупційне бюро України підготувало проєкт підозри щодо секретаря РНБО Рустема Умєрова. За його словами, йдеться про можливе привласнення бюджетних коштів.                                                          

Для Рустема Умєрова готується підозра

Підозра для Рустема Умєрова

Гончаренко також заявив, що на Умєрова начебто оформлена частина коштів зі "спільного фонду" (так званого "общака"), які могли бути виведені в країни Перської затоки. Він додав, що на записах, які фігурують у справі Міндіча, Умєров нібито фігурує під певною "кличкою", але сам він її не озвучив.

Депутат зазначив, що, на його думку, Умєров мав би піти у відставку ще рік тому, однак тоді, за словами Гончаренка, його характеризували як "порядного та професійного" чиновника. Тепер же він припускає, що Умєров може бути причетний до фінансових зловживань.

Гончаренко також заявив, що Умєров був включений до складу переговорної делегації для того, щоб у разі оприлюднення підозри її можна було подати як політичний тиск, а не антикорупційне розслідування.

Офіційних коментарів від НАБУ або Умєрова щодо цих тверджень наразі немає.                                         

Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Ларнака на Кіпрі ввечері 20 листопада стався напад на 51-річного чоловіка, якого троє невідомих намагалися силоміць затягнути у фургон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього міністра енергетики України Володимира Демчишина, який обіймав посаду у 2014–2016 роках.



