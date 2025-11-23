Для Рустема Умерова готовится подозрение

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал заявление, в котором утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по поводу секретаря СНБО Рустема Умерова. По его словам, речь идет о возможном присвоении бюджетных средств.

Подозрение для Рустема Умерова

Гончаренко также заявил, что на Умерова вроде бы оформлена часть средств из "общего фонда" (так называемого "общака"), которые могли быть выведены в страны Персидского залива. Он добавил, что на записях, фигурирующих в деле Миндича, Умеров якобы фигурирует под определенной "кличкой", но сам он ее не озвучил.

Депутат отметил, что, по его мнению, Умеров должен уйти в отставку еще год назад, однако тогда, по словам Гончаренко, его характеризовали как "порядочного и профессионального" чиновника. Теперь же он предполагает, что Умеров может быть причастен к финансовым злоупотреблениям.

Гончаренко также заявил, что Умеров был включен в состав переговорной делегации для того, чтобы в случае обнародования подозрения ее можно было оказать как политическое давление, а не антикоррупционное расследование.

Официальных комментариев от НАБУ или Умерова по поводу этих утверждений пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Ларнака на Кипре вечером 20 ноября произошло нападение на 51-летнего мужчину, которого трое неизвестных пытались силой затащить в фургон. Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывшем министре энергетики Украины Владимире Демчишине, занимавшем должность в 2014–2016 годах.