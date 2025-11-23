logo

Для Рустема Умерова готовится подозрение
Для Рустема Умерова готовится подозрение

Гончаренко заявил, что НАБУ якобы подготовило подозрение Рустему Умерову в хищении государственных средств

23 ноября 2025, 12:30
Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал заявление, в котором утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подготовило проект подозрения по поводу секретаря СНБО Рустема Умерова. По его словам, речь идет о возможном присвоении бюджетных средств.           

Для Рустема Умерова готовится подозрение

Подозрение для Рустема Умерова

Гончаренко также заявил, что на Умерова вроде бы оформлена часть средств из "общего фонда" (так называемого "общака"), которые могли быть выведены в страны Персидского залива. Он добавил, что на записях, фигурирующих в деле Миндича, Умеров якобы фигурирует под определенной "кличкой", но сам он ее не озвучил.

Депутат отметил, что, по его мнению, Умеров должен уйти в отставку еще год назад, однако тогда, по словам Гончаренко, его характеризовали как "порядочного и профессионального" чиновника. Теперь же он предполагает, что Умеров может быть причастен к финансовым злоупотреблениям.

Гончаренко также заявил, что Умеров был включен в состав переговорной делегации для того, чтобы в случае обнародования подозрения ее можно было оказать как политическое давление, а не антикоррупционное расследование.

Официальных комментариев от НАБУ или Умерова по поводу этих утверждений пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Ларнака на Кипре вечером 20 ноября произошло нападение на 51-летнего мужчину, которого трое неизвестных пытались силой затащить в фургон. Местные СМИ сообщают, что речь идет о бывшем министре энергетики Украины Владимире Демчишине, занимавшем должность в 2014–2016 годах.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/51130
