Детективов НАБУ не пускают в комитеты ВР: что происходит

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) препятствуют детективам Национального антикоррупционного бюро Украины во время проведения следственных действий в комитетах Верховной Рады. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Детективы НАБУ. Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, доступ работникам НАБУ ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Детективов не допускают в помещения, где они должны осуществлять процессуальные действия в рамках уголовного производства.

Стоит отметить, что препятствование законной деятельности правоохранительных органов, в частности во время проведения следственных действий, является прямым нарушением действующего законодательства Украины.

Отметим, НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом говорится в сообщении САП в Телеграмм.

По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Детали правоохранители обещают обнародовать позже.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Государственной налоговой службе Украины сегодня подтвердили, что детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе и нескольких региональных управлениях. Следственные действия произошли, в частности, в ГНС Хмельницкой и Николаевской областей. По официальной информации налоговой, уголовное производство касается событий, происходивших в течение 2024 года и завершившихся в начале 2025-го. Дело связывают с деятельностью рисковых компаний и вероятными нарушениями в процессе их администрирования.