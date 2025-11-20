logo_ukra

Де зараз знаходиться колишня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

Колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що перебуває в Україні, але не пояснила свою відсутність у Раді

20 листопада 2025, 09:12
Колишня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук спростувала повідомлення про нібито виїзд за кордон. У коментарі BBC News Україна вона запевнила, що перебуває в Україні та продовжує працювати в міністерстві над передачею документів після свого звільнення.

Де зараз знаходиться колишня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук

Світлана Гринчук

За її словами, вона знаходиться в будівлі відомства та виконує необхідні процедурні обов’язки. Водночас на інші запитання журналістів Гринчук відповідати відмовилася. Зокрема, вона не прокоментувала, чому не була присутня на засіданні Верховної Ради, де ухвалювали кадрові рішення щодо керівництва Міністерства енергетики.

BBC також звернулася по коментар до міністра Германа Галущенка, однак, за даними редакції, він навіть не отримав надіслані запитання. У публічному просторі Галущенко не з’являвся з 12 листопада, після чого жодних офіційних заяв чи коментарів від нього не надходило.

Ситуація з відсутністю публічної комунікації обох посадовців викликала додаткові питання щодо процесу передачі повноважень та внутрішніх процедур у Міненерго, однак жодних роз’яснень наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, де українські війська продовжують виконувати заплановані завдання та утримувати оборону в умовах високої інтенсивності боїв. Під час поїздки в район Покровська він провів нараду з командуванням підрозділів, які діють у цьому секторі, щоб оцінити обстановку, узгодити подальші дії й уточнити результати останніх операцій.



