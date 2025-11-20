Где сейчас находится бывшая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук

Рубрики
Ткачова Марія
Бывшая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук опровергла сообщение о якобы выезде за границу. В комментарии BBC News Украина заверила, что находится в Украине и продолжает работать в министерстве над передачей документов после своего увольнения.
Светлана Гринчук
По ее словам, она находится в здании ведомства и выполняет необходимые процедурные обязанности. В то же время на другие вопросы журналистов Гринчук отвечать отказалась. В частности, она не прокомментировала, почему не присутствовала на заседании Верховной Рады, где принимали кадровые решения по руководству Министерства энергетики.
BBC также обратилась за комментарием к министру Герману Галущенко, однако, по данным редакции, он даже не получил отправленные вопросы. В публичном пространстве Галущенко не появлялся с 12 ноября, после чего никаких официальных заявлений или комментариев от него не поступало.
Ситуация с отсутствием публичной коммуникации обоих должностных лиц вызвала дополнительные вопросы процесса передачи полномочий и внутренних процедур в Минэнерго, однако никаких разъяснений пока нет.