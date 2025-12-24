logo_ukra

Дав своє перше інтерв'ю: Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі
commentss НОВИНИ Всі новини

Дав своє перше інтерв'ю: Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі

Міндіч заявив, що якби Ткач підійшов на 20 хвилин пізніше, він би виходив би з моря в плавках

24 грудня 2025, 02:52

Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Бізнесмен Тимур Міндіч, якого в Україні пов’язують із корупційними підозрами, вперше публічно прокоментував ситуацію після появи інформації від НАБУ. В інтерв’ю сатиричному таблоїду Harley Quinn він розповів, за яких обставин його знайшов журналіст "Української правди" Михайло Ткач в Ізраїлі. Про це повідомляють "Факти".

Дав своє перше інтерв'ю: Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі

Тимур Міндіч (фото з відкритих джерел)

За словами Міндіча, зустріч із журналістом відбулася на пляжі.

"Якби він (Ткач — Ред.) підійшов на 20 хвилин пізніше, я вже виходив би з моря в плавках. Михайло поставив усі запитання, які вважав за потрібне. Пообіцяв надіслати вихідні матеріали і зробити репортаж без монтажу та тієї моторошної музики, під яку я вже у всьому винен. Якби не сів телефон, я б продовжив говорити, і наше інтерв’ю могло б мати назву: “Від смеркання до світанку”. Ми домовилися, що буде друга частина", — заявив бізнесмен.

При цьому розкривати деталі розмови Міндіч відмовився, зазначивши лише, що спілкування тривало близько півтори години.

"Скоро все побачите. Я з Мішею півтори години говорив", — додав він.

Також Міндіч підкреслив, що це було перше інтерв’ю в його житті.

Дав своє перше інтерв'ю: Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі - фото 2

Окремо бізнесмен заперечив версію про те, що Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський могли допомогти НАБУ записати цикл так званих "плівок" нібито за його участі.

За його словами, такий сценарій є неможливим, адже Боголюбов — віруюча людина, а Коломойський нині має власні проблеми.

"Чудовий новорічний жарт, але він затягнувся. Боголюбов — віруюча людина, цього не могло бути, він би так ніколи не вчинив. А Ігор Валерійович у СІЗО, у нього свої турботи", — сказав Міндіч.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що бізнесмена Тимур Міндіч, якого слідство вважає одним із ключових фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері, помітили в Ізраїлі. Про це повідомила Українська правда.

Міндіча називають людиною, наближеною до президента Володимир Зеленський, а в матеріалах слідства він фігурує під прізвиськом "Карлсон". Схема з "відкатами" в "Енергоатомі" За даними правоохоронців, у центрі справи — масштабна корупційна схема в державній компанії Енергоатом.

 




