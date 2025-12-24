Дав своє перше інтерв'ю: Міндіч розказав, як журналісти знайшли його в Ізраїлі

Бізнесмен Тимур Міндіч, якого в Україні пов’язують із корупційними підозрами, вперше публічно прокоментував ситуацію після появи інформації від НАБУ. В інтерв’ю сатиричному таблоїду Harley Quinn він розповів, за яких обставин його знайшов журналіст "Української правди" Михайло Ткач в Ізраїлі. Про це повідомляють "Факти".

Тимур Міндіч (фото з відкритих джерел)

За словами Міндіча, зустріч із журналістом відбулася на пляжі.

"Якби він (Ткач — Ред.) підійшов на 20 хвилин пізніше, я вже виходив би з моря в плавках. Михайло поставив усі запитання, які вважав за потрібне. Пообіцяв надіслати вихідні матеріали і зробити репортаж без монтажу та тієї моторошної музики, під яку я вже у всьому винен. Якби не сів телефон, я б продовжив говорити, і наше інтерв’ю могло б мати назву: “Від смеркання до світанку”. Ми домовилися, що буде друга частина", — заявив бізнесмен.

При цьому розкривати деталі розмови Міндіч відмовився, зазначивши лише, що спілкування тривало близько півтори години.

"Скоро все побачите. Я з Мішею півтори години говорив", — додав він.

Також Міндіч підкреслив, що це було перше інтерв’ю в його житті.

Окремо бізнесмен заперечив версію про те, що Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський могли допомогти НАБУ записати цикл так званих "плівок" нібито за його участі.

За його словами, такий сценарій є неможливим, адже Боголюбов — віруюча людина, а Коломойський нині має власні проблеми.

"Чудовий новорічний жарт, але він затягнувся. Боголюбов — віруюча людина, цього не могло бути, він би так ніколи не вчинив. А Ігор Валерійович у СІЗО, у нього свої турботи", — сказав Міндіч.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що бізнесмена Тимур Міндіч, якого слідство вважає одним із ключових фігурантів корупційної схеми в енергетичній сфері, помітили в Ізраїлі. Про це повідомила Українська правда.

Міндіча називають людиною, наближеною до президента Володимир Зеленський, а в матеріалах слідства він фігурує під прізвиськом "Карлсон". Схема з "відкатами" в "Енергоатомі" За даними правоохоронців, у центрі справи — масштабна корупційна схема в державній компанії Енергоатом.

