Дал свое первое интервью: Миндич рассказал, как журналисты нашли его в Израиле

Бизнесмен Тимур Миндич, связываемый в Украине с коррупционными подозрениями, впервые публично прокомментировал ситуацию после появления информации от НАБУ. В интервью сатирическому таблоиду Harley Quinn он рассказал, при каких обстоятельствах его нашел журналист Украинской правды Михаил Ткач в Израиле. Об этом сообщают "Факты".

Тимур Миндич (фото из открытых источников)

По словам Миндича, встреча с журналистом прошла на пляже.

"Если бы он (Ткач – Ред.) подошел на 20 минут позже, я бы уже выходил из моря в плавках. Михаил задал все вопросы, которые считал нужным. Пообещал отправить исходные материалы и сделать репортаж без монтажа и той жуткий музыки, под которую я уже во всем виноват. Если бы не сел телефон, я бы продолжил говорить, и наше интервью могло бы иметь название: "От сумерек до рассвета". Мы договорились, что будет вторая часть", – заявил бизнесмен.

При этом раскрывать детали разговора Миндич отказался, отметив лишь, что общение длилось около полутора часов.

"Скоро все увидите. Я с Мишей полтора часа говорил", — добавил он.

Также Миндич подчеркнул, что это было первое интервью в его жизни.

Отдельно бизнесмен опроверг версию о том, что Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский могли помочь НАБУ записать цикл так называемых "пленок" якобы с его участием.

По его словам, такой сценарий невозможен, ведь Боголюбов — верующий человек, а у Коломойского сейчас есть собственные проблемы.

"Великолепная новогодняя шутка, но она затянулась. Боголюбов — верующий человек, этого не могло быть, он бы так никогда не поступил. А Игорь Валерьевич в СИЗО, у него свои заботы", — сказал Миндич.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы изнесмена Тимур Миндич, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере, заметили в Израиле. Об этом сообщила украинская правда.

Миндича называют человеком, приближенным к президенту Владимиром Зеленским, а в материалах следствия он фигурирует под прозвищем "Карлсон". Схема с "откатами" в "Энергоатоме" По данным правоохранителей, в центре дела — масштабная коррупционная схема в государственной компании Энергоатом.

