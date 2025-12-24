Дал свое первое интервью: Миндич рассказал, как журналисты нашли его в Израиле

Рубрики
Бизнесмен Тимур Миндич, связываемый в Украине с коррупционными подозрениями, впервые публично прокомментировал ситуацию после появления информации от НАБУ. В интервью сатирическому таблоиду Harley Quinn он рассказал, при каких обстоятельствах его нашел журналист Украинской правды Михаил Ткач в Израиле. Об этом сообщают "Факты".
Тимур Миндич (фото из открытых источников)
По словам Миндича, встреча с журналистом прошла на пляже.
При этом раскрывать детали разговора Миндич отказался, отметив лишь, что общение длилось около полутора часов.
Также Миндич подчеркнул, что это было первое интервью в его жизни.
Отдельно бизнесмен опроверг версию о том, что Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский могли помочь НАБУ записать цикл так называемых "пленок" якобы с его участием.
По его словам, такой сценарий невозможен, ведь Боголюбов — верующий человек, а у Коломойского сейчас есть собственные проблемы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы изнесмена Тимур Миндич, которого следствие считает одним из ключевых фигурантов коррупционной схемы в энергетической сфере, заметили в Израиле. Об этом сообщила украинская правда.
Миндича называют человеком, приближенным к президенту Владимиром Зеленским, а в материалах следствия он фигурирует под прозвищем "Карлсон". Схема с "откатами" в "Энергоатоме" По данным правоохранителей, в центре дела — масштабная коррупционная схема в государственной компании Энергоатом.