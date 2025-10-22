Цинізм Ради вражає: нардепи не відмовилися від піару заради фінансування армії

Народні депутати України у середу, 22 жовтня, у першому читанні проголосували за проєкт державного бюджету на 2026 рік. До цього декілька днів народні обранці розглядали правки, внесені до проєкту. Нардепи запропонували зменшити фінансування деяких програм, а кошти перенаправити на потреби армії.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що парламент повернув державне фінансування політичних партій замість підтримки ЗСУ. Народні депутати відхилили правку та повернули державне фінансування політичних партій замість підтримки ЗСУ.

“На минулому тижні Бюджетний комітет врахував правку, яка доручала уряду спрямувати майже мільярд гривень з фінансування політичних партій на забезпечення армії”, — пояснив політик.

Народний депутат пояснив, що сьогодні правку поставили на підтвердження в залі — вона набрала 193 голоси при мінімально необхідних 226.

“Це просто сором і цинізм, коли депутати під час війни не здатні поступитися власним піаром і партійними грошима заради армії!”, — підсумував народний депутат.

