Цинизм Рады поражает: нардепы не отказались от пиара ради финансирования армии

Народный депутат Разумков рассказал, что Рада не отказалась от финансирования политических партий на 2026 год

22 октября 2025, 16:34
Кречмаровская Наталия

Народные депутаты Украины в среду, 22 октября, в первом чтении проголосовали за проект государственного бюджета на 2026 год. До этого несколько дней народные избранники рассматривали поправки, внесенные в проект. Нардепы предложили снизить финансирование некоторых программ, а средства перенаправить на нужды армии.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что парламент вернул государственное финансирование политических партий вместо поддержки ВСУ. Народные депутаты отклонили правку и вернули государственное финансирование политических партий вместо поддержки ВСУ.

"На прошлой неделе Бюджетный комитет учел правку, которая поручала правительству направить почти миллиард гривен с финансирования политических партий на обеспечение армии", — объяснил политик.

Народный депутат пояснил, что сегодня правку поставили на голосование в зале — она набрала 193 голоса при минимально необходимых 226.

"Это просто стыд и цинизм, когда депутаты во время войны не способны отказаться от собственного пиара и партийных денег ради армии!", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с ТЦК не утихают. Случаи незаконного удержания, применения силы работниками в терцентре критикуют и народные депутаты.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что произвол в ТЦК – это уже не единичные случаи, а системная проблема, требующая парламентского контроля. Политик рассказал о ситуации в Тернопольском ТЦК, где более суток незаконно удерживали мужчину с сахарным диабетом. При этом мужчина сам ехал на ВЛК, чтобы присоединиться к выбранной бригаде.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4451
